Σε βαρύ κλίμα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, που έχασε τη ζωή της στο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», μαζί με άλλες τέσσερις εργαζόμενες.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στον ναό για να πουν το τελευταίο «αντίο».

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα ήταν μητέρα τριών παιδιών. Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση, μετά την τραγωδία.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη, Αναστασία Νάσιου, θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων επίσης σήμερα, ενώ η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα τελεστεί στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, από όπου καταγόταν.

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης, Ελένης Κατσαρού, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης, Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου της «Βιολάντα». Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Οι πεντε νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, υπήρξε πολύμηνη διαρροή προπανίου, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις του αερίου. «Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη», ανέφερε η Πυροσβεστική.