Βυθισμένα στο πένθος είναι τα Τρίκαλα εξαιτίας του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα, Πέμπτη 29/1, και αύριο, Παρασκευή 30/1, τις πέντε εργαζόμενες που χάθηκαν άδικα, ενώ το φως της δημοσιότητας έχουν δει οι τρεις μοιραίες παραλείψεις που φέρεται να οδήγησαν στην τραγωδία.

Η οικογένεια και οι φίλοι της 56χρονης, Σταυρούλας Μπουκουβάλα, θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 σήμερα στην Καρδίτσα.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη, Αναστασία Νάσιου, θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων επίσης σήμερα, ενώ η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα τελεστεί στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, από όπου καταγόταν.

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης, Ελένης Κατσαρού, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης, Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Η νέα τροπή στις έρευνες και οι μοιραίες παραλείψεις

Νέα τροπή έχουν πλέον πάρει οι έρευνες για την πολύνεκρη καταστροφή στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς στο κάδρο των πιθανών αιτίων μπαίνουν πλέον τα έργα ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, εξετάζεται σοβαρά το σενάριο κάποιο βαρύ μηχάνημα ή εργασία κατά την επίστρωση της ασφάλτου να προκάλεσε τη διάτρηση σωλήνα που μετέφερε προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς τη μονάδα παραγωγής.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως απελευθέρωσε μεγάλες ποσότητες καυσίμου, οι οποίες αντί να εκτονωθούν στην ατμόσφαιρα, διοχετεύτηκαν σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Η δικαιοσύνη ερευνά τώρα αν το συγκεκριμένο υπόγειο ήταν δηλωμένο στις αρμόδιες αρχές ή αν αποτελούσε μια αυθαίρετη κατασκευή που λειτούργησε ως «αποθήκη» εκρηκτικού μείγματος.

Οι τρεις μοιραίες παραλείψεις

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έκανε αυτοψία στα συντρίμμια λίγες ώρες μετά την έκρηξη, κατέγραψε μια σειρά από τεχνικές αστοχίες που θεωρούνται κρίσιμες για τη δικογραφία.

Η έκθεση των πυροτεχνουργών, την οποία έχει ζητήσει η Πυροσβεστική, εστιάζει στα εξής σημεία: