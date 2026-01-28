Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την πολύνεκρη καταστροφή στο εργοστάσιο της Βιολάντα, καθώς στο κάδρο των πιθανών αιτίων μπαίνουν πλέον τα έργα ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, εξετάζεται σοβαρά το σενάριο κάποιο βαρύ μηχάνημα ή εργασία κατά την επίστρωση της ασφάλτου να προκάλεσε τη διάτρηση σωλήνα που μετέφερε προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς τη μονάδα παραγωγής.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως απελευθέρωσε μεγάλες ποσότητες καυσίμου, οι οποίες αντί να εκτονωθούν στην ατμόσφαιρα, διοχετεύτηκαν σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Η δικαιοσύνη ερευνά τώρα αν το συγκεκριμένο υπόγειο ήταν δηλωμένο στις αρμόδιες αρχές ή αν αποτελούσε μια αυθαίρετη κατασκευή που λειτούργησε ως «αποθήκη» εκρηκτικού μείγματος.

Πόρισμα ΤΕΕΜ: Οι τρεις μοιραίες παραλείψεις

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έκανε αυτοψία στα συντρίμμια λίγες ώρες μετά την έκρηξη, κατέγραψε μια σειρά από τεχνικές αστοχίες που θεωρούνται κρίσιμες για τη δικογραφία. Η έκθεση των πυροτεχνουργών, την οποία έχει ζητήσει η Πυροσβεστική, εστιάζει στα εξής σημεία:

Απουσία Ανιχνευτών: Στον χώρο δεν υπήρχαν συστήματα που να ειδοποιούν για διαρροή αερίου, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

Στον χώρο δεν υπήρχαν συστήματα που να ειδοποιούν για διαρροή αερίου, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία. Θαμμένες Σωληνώσεις: Οι σωλήνες προπανίου βρίσκονταν κάτω από το χώμα και την άσφαλτο , ενώ βάσει κανονισμών θα έπρεπε να είναι επιφανειακοί για να ελέγχονται οπτικά για τυχόν φθορές.

Οι σωλήνες προπανίου βρίσκονταν κάτω από το χώμα και την , ενώ βάσει κανονισμών θα έπρεπε να είναι επιφανειακοί για να ελέγχονται οπτικά για τυχόν φθορές. Λανθασμένες Αποστάσεις: Οι εξωτερικές δεξαμενές κρίθηκε ότι δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από το σημείο εισόδου του καυσίμου στη βιομηχανική μονάδα.

Η «αόρατη» διαδρομή του θανάτου

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αποκαλύπτει πως η διαρροή δεν ήταν στιγμιαία, αλλά μια διαδικασία που εξελισσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τη χρήση αζώτου, οι ανακριτές εντόπισαν τη διάτρηση στον σωλήνα σε βάθος 60 εκατοστών, ακριβώς κάτω από το οδόστρωμα.

Το αέριο, λόγω του βάρους του, «ταξίδεψε» υπογείως για περίπου 25 μέτρα μέχρι να εγκλωβιστεί στο χαμηλότερο σημείο της εγκατάστασης. Εκεί, η επαφή με έναν σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό -πιθανότατα μια αντλία νερού- προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε το κτίριο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στις πέντε εργαζόμενες.

Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Παρά τη βαρύτητα των κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση έκρηξης, ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας αποχώρησαν από την εισαγγελία χωρίς περιοριστικούς όρους. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η δικαστική έρευνα παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο. Η δικαιοσύνη αναμένει την πλήρη ενσωμάτωση των πραγματογνωμοσυνών και των στοιχείων από την πυρασφάλεια, ώστε να προχωρήσει στον οριστικό καταλογισμό των ευθυνών.

«Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου στο υπέδαφος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο επίσημο πόρισμα.

Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων παραμένει συγκλονισμένη, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελέστηκαν τα έργα ασφαλτόστρωσης και αν αυτά αποτέλεσαν την απαρχή της αντίστροφης μέτρησης για τη φονική έκρηξη.