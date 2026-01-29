Φωτογραφία – ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε, δείχνει τις τρύπες που έπρεπε να κλείσουν, αλλά παρέμεναν ανοιχτές στο υπόγειο του εργοστασίου της «Βιολάντα», με αποτέλεσμα να σημειωθεί η φονική έκρηξη.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι τρύπες έπρεπε να έχουν κλείσει. Ωστόσο, επειδή το υπόγειο ήταν παράνομο, οι υπεύθυνοι θεώρησαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

«Η διαρροή μετέτρεψε σε θάλαμο αερίων το υπόγειο και οδήγησε στην έκρηξη», δήλωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σύμφωνα με το Mega, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς, ενώ ακόμη και σήμερα, πάνω από τις στάχτες, το υπόγειο αχνίζει.

Πόρισμα-σοκ της Πυροσβεστικής

Μια εφιαλτική εικόνα για τα αίτια της καταστροφής στη μονάδα της «Βιολάντα» συνθέτει η επίσημη έρευνα, αποκαλύπτοντας πως η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει μήνες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της 26ης Ιανουαρίου. Η Πυροσβεστική εστιάζει πλέον σε μια πολύμηνη διαρροή προπανίου, η οποία μετέτρεψε τα θεμέλια του εργοστασίου σε μια αόρατη αποθήκη εκρηκτικών.

Οι ανακριτές της ΔΑΕΕ, βρισκόμενοι μπροστά σε ένα τοπίο ολικής καταστροφής, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν μια ιδιότυπη μέθοδο έρευνας. Ξεκινώντας από τις εξωτερικές δεξαμενές που έμειναν άθικτες, άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της τροφοδοσίας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι σωληνώσεις που μετέφεραν το καύσιμο ήταν υπογειοποιημένες σε βάθος 60 εκατοστών, περνώντας κάτω από την άσφαλτο και μέσα από το σκυρόδεμα των τοίχων του υπογείου. Με τη χρήση αζώτου και ειδικών ανιχνευτών, το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής εντόπισε το σημείο μηδέν: μια διάτρηση στον σωλήνα μέσα στο ίδιο το τοιχίο.

Το προπάνιο διέφευγε στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα και, λόγω του βάρους του, δεν εκτονωνόταν, αλλά «ταξίδευε» υπογείως για 25 μέτρα μέχρι να εγκλωβιστεί στο υπόγειο τμήμα της εγκατάστασης.

Η τραγωδία πυροδοτήθηκε τη στιγμή που το συσσωρευμένο αέριο συνάντησε έναν σπινθήρα. Οι ειδικοί της σήμανσης και της Πυροσβεστικής εστιάζουν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα σε μια αντλία νερού.

Η επαφή του καυσίμου με το ηλεκτρικό φορτίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη, η οποία ισοπέδωσε το κτίριο πριν προλάβουν οι 13 εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη που τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν ακραίες συγκεντρώσεις προπανίου στο υπέδαφος, επιβεβαιώνοντας πως το πρόβλημα προϋπήρχε για πολύ καιρό.

Ειδικότερα το πόρισμα αναφέρει: «Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους.

Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου.

Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη».