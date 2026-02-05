Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης των εγκαταστάσεών της και τους ελέγχους που, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Σημειώνεται ότι σοβαρές παραβάσεις είχαν διαπιστωθεί ήδη από το 2019.

Η προανάκριση της εισαγγελίας συνεχίζεται, ενώ υπόνοιες για κενά και αδράνεια εμφανίζουν έγγραφα που δημοσιοποίησε η ΕΡΤnews, ανάμεσα στο τι υπήρχε και τι πραγματικά είχε δηλωθεί.

Πραγματογνώμονες αναμένεται να βρεθούν ξανά σήμερα στον χώρο του εργοστασίου προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στον χώρο έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, αλλά και οι πραγματογνώμονες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη. Οι έρευνες είχαν σταματήσει γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί και νέα έκρηξη.

Παράλληλα, συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά, και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Αναστέλλονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Τρίκαλα

Την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις και κάθε άλλη προγραμματισμένη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα για τις πρώτες 40 ημέρες από τη στιγμή που σκοτώθηκαν οι πέντε εργαζόμενες, αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η περιφέρεια με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει το πένθος, τον σεβασμό και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων, όπως τονίστηκε σε σχετική ανακοίνωση.