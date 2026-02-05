Έφοδο πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) στο εργοστάσιο της Βιολάντα και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στις έρευνες που διενεργήθηκαν, οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων και από τα δύο σημεία. Κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αλλά και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το υλικό που κατασχέθηκε θα εξεταστεί από τους επικεφαλής της προανακριτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας. Στους τρεις συλληφθέντες αποδόθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Όσον αφορά τις έρευνες στο εργοστάσιο που είχαν διακοπεί έως ότου τα επίπεδα του προπανίου να είναι σε ασφαλή όρια, ξεκίνησαν εκ νέου. Στις έρευνες συμμετέχουν μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Η εταιρεία όρισε δικό της πραγματογνώμονα για να παρακολουθεί τις έρευνες και την πορεία της προανάκρισης.