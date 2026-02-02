Ο κίνδυνος για νέα ανάφλεξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα παραμένει, καθώς η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες.

Μιλώντας για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο, ο πραγματογνώμονας πυρκαγιάς – έκρηξης, Μιχάλης Αυγουλέας, δήλωσε πως «οι έρευνες έχουν διακοπεί για λόγους ασφαλείας, καθώς ο επικεφαλής της επιχείρησης αξιολόγησε ότι υπάρχει επικινδυνότητα από τη διαρροή του προπανίου».

«Η έρευνα έχει προχωρήσει και βρισκόμαστε στο στάδιο της απόσυρσης των ερειπίων, αλλά επειδή υπάρχει διαρροή προπανίου και δεν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν, αποφασίστηκε η διακοπή των ερευνών», είπε συγκεκριμένα.

Σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων του Action24, ο κ. Αυγουλέας είπε πως «υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης με πολλά θύματα, καθώς στον χώρο γίνονται πολλές εργασίες».

Για το αν μυρίζει το προπάνιο, ο πραγματογνώμονας είπε πως «κατά την εξόρυξή του είναι άσμο, ωστόσο στο εμπόριο με τις κατάλληλες προσμίξεις υπάρχει μυρωδιά για λόγους ασφαλείας». «Το αν μυρίζει όμως εξαρτάται και από την κατεύθυνση του αέρα», σημείωσε.

Σημειώνεται πως η τροφοδοσία γίνεται από δύο γειτονικές δεξαμενές, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων η καθεμιά, όπως αναφέρει ο ίδιος, τοποθετημένες σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από το κτίριο της παραγωγής.

Απαντώντας για τις δεξαμενές προπανίου, ο κ. Αυγουλέας είπε πως θα «έπρεπε να έχουν απομονωθεί ήδη και να έχουν ασφαλιστεί για λόγους ασφάλειας των επιχειρούντων αλλά θα πρέπει και να απορροφηθεί το αέριο που υπάρχει στις δεξαμενές. Όμως μετά πρέπει να γίνει και gas free γιατί και η άδεια δεξαμενή σκοτώνει».

Για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα, είπε ότι «ορθά ανησυχεί ο κόσμος αλλά υπάρχει και η μυστικότητα της προανάκρισης», ενώ για το αν υπάρχει περίπτωση να γίνουν κι άλλες αποκαλύψεις είπε πως «γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει διαταχθεί να βγει ο αγωγός και να γίνει ενδελεχής έλεγχος».

Για την ευθύνη που ενδέχεται να φέρει η ιδιοκτησία, ο πραγματογνώμονας δήλωσε πως αυτό είναι αντικείμενο της έρευνας και αξιολόγησης δικαστικής. «Δημόσια εγώ δεν μπορώ να πω αν φταίει κάποιος. Αυτό θα το βρει η έρευνα», τόνισε.

Χαρακτήρισε «αυτοκτονικό» το γεγονός πως «οι δεξαμενές δεν ήταν αδειοδοτημένες και δεν λειτουργούσαν σύμφωνα με τον κανονισμό των υγραερίων».

Τέλος, ο Μιχάλης Αυγουλέας στάθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα τονίζοντας πως «και να είχαν παρθεί όλα τα μέτρα, πάντα μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας με την εμπειρία και την εκπαίδευση. Τα συστήματα πρόβλεψης δεν αντικαθιστούν την ανθρώπινη εμπειρία», κατέληξε.