Το φως της δημοσιότητας είδε φωτογραφία από το σημείο που προκλήθηκε η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε από την ΕΡΤ και δείχνει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα, στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα, με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Δείτε τη φωτογραφία:

Συνεχίζονται οι έρευνες

Πραγματογνώμονες αναμένεται να βρεθούν ξανά στο χώρο του εργοστασίου, προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.

Στον χώρο έφτασε όχημα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα αλλά και οι πραγματογνώμονες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη, οι οποίες είχαν σταματήσει γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί και νέα έκρηξη.

Παράλληλα, συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

«Μπουσουλώντας πήγαμε προς την έξοδο»

Συγκλονίζει η μαρτυρία εργαζόμενης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», που σώθηκε από θαύμα μετά την έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου που στοίχισε τη ζωή σε πέντε συναδέλφισσές της.

Η γυναίκα που θα μπορούσε να είναι και η ίδια θύμα, μιλά για τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά τη φονική έκρηξη, σημειώνοντας πως «4 με 5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια, μύριζε έντονη οσμή που έμοιαζε με αέριο».

Σύμφωνα με το Star, η εργαζόμενη περιέγραψε πως «μόλις είχαν τελειώσει τα διαλείμματα όλων και έπιασαν τα πόστα τους. Μετά από λίγο άκουσε έναν πολύ δυνατό κρότο κι έπεσε το ρεύμα, έσβησαν τα πάντα και άρχισαν να πετάνε παντού τα πάνελ.

Έπεσε κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα και αντιλήφθηκε να υπάρχουν γύρω της διάφορα αντικείμενα. Στο σημείο ήταν τρεις γυναίκες. Εκείνη, η Χρύσα και η Ελένη.

Η Ελένη της φώναζε αρχικά αν ακούει και στη συνέχεια αν είναι καλά. Μετά ήρθε προς το μέρος της μπουσουλώντας και μαζί με την ίδια και τη Χρύσα κατευθύνθηκαν προς την κεντρική έξοδο.

Όπως είπε η εργαζόμενη, περίπου 4 με 5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια μύριζε έντονη οσμή διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά και πάλι της έμοιαζε με αέριο στη λάντζα και στην τουαλέτα, αλλά δεν το ανέφερε σε κάποιον, επειδή όμως ήταν πολύ έντονο πιστεύει ότι το αντιλήφθηκαν όλοι.