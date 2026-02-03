Δικαιοσύνη για την έκρηξη στη «Βιολάντα» που σκότωσε πέντε εργαζόμενες, ζήτησε ο Άγγελος, ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο.

Σε δηλώσεις που έκανε, τόνισε ότι υπήρχαν πολλές προειδοποιήσεις για ζητήματα ασφαλείας, όπως και ότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε παράνομο υπόγειο. Επιπλέον, ζήτησε η Δικαιοσύνη «να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά», αναφέροντας ότι φοβάται πως αν δεν ασχοληθούν οι συγγενείς με την υπόθεση, τότε δεν θα συμβεί τίποτα στους υπαίτιους.

«Πρώτα ανακοίνωσαν τους νεκρούς στα ΜΜΕ και όποιοι βρίσκονταν στο σημείο τους έλεγαν ψέματα. “Κοιτάμε, κάνουμε, ράνουμε”, δηλαδή μετέφεραν τις σορούς και δεν έλεγαν ότι βρήκαν. Τα ανακοινώνουν πρώτα στην τηλεόραση για επικοινωνιακούς λόγους και μετά. Έχουν εκεί τους συγγενείς και βασανίζονται», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Δεν ήταν απλά ένα εργατικό ατύχημα, ήταν ένα επικίνδυνο έγκλημα. Υπήρχαν πολλαπλές προειδοποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί από όλους τους φορείς. Βέβαια, και οι ίδιοι οι φορείς έδειξαν αμέλεια, γιατί δεν τιμώρησαν τις παραβάσεις. Για έξι χρόνια ήταν αφημένες οι δεξαμενές εκεί πέρα, ήταν αντικειμενικά επικίνδυνες. Δεν γίνεται το 2026 σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, γυναίκες εργαζόμενες να δουλεύουν κάτω από μια βόμβα που θα έσκαγε κάποια στιγμή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Είναι γνωστό ότι υπήρχε υπόγειο και ήταν αδήλωτο»

Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ότι οι αρχές γνώριζαν για το παράνομο υπόγειο, επειδή η επιχείρηση αποζημιώθηκε για ζημιές που υπέστη από την κακοκαιρία Ντάνιελ.

«Ο ιδιοκτήτης είναι διεφθαρμένος, δεν προνόησε για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και η ίδια η Περιφέρεια, οι οργανισμοί οι αρμόδιοι επίσης δεν προνόησαν για την ασφάλεια των εργαζομένων και καταλήξαμε, εκεί που καταλήξαμε», είπε στην τηλεοπτική εκπομπή.

«Υπάρχει μια πληροφορία, ότι ο χώρος είχε αποζημιωθεί, λόγω φθοράς από τον Ντάνιελ. Είναι γνωστό ότι υπήρχε υπόγειο και ήταν αδήλωτο. Δεν υπήρχε στα σχέδια και η συγκεκριμένη πυρασφάλεια. Δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει κάποια προθυμία από το ίδιο το κράτος να “πέσει” φως σε αυτή την υπόθεση. Καταλαβαίνω ότι ό,τι συμβεί θα γίνει κατά κύριο λόγο από εμάς… Ελπίζω η Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Νέος πραγματογνώμονας για τη φονική έκρηξη

Δεκτό έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τον ορισμό νέου πραγματογνώμονα, για τις έρευνες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργάτριες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα, Γιώργου Λιατίφη, στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6, την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες του ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα μεταβεί από την Αθήνα και διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται σε συνέχεια των ενεργειών του Εργατικού Κέντρου, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και την πλήρη αποσαφήνιση των δεδομένων της υπόθεσης.