Από τις έρευνες που έγιναν τις προηγούμενες μέρες στο σημείο της έκρηξης του εργοστασίου «Βιολάντα», διαπιστώθηκε πως, από τις δύο δεξαμενές αερίου και από τη διαδρομή κάτω από την άσφαλτο έχει φύγει πάρα πολύ αέριο, τόσο πολύ που έχει ποτίσει το έδαφος σε βάθος 25 έως 30 πόντους. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε νέα έκρηξη. Γι’ αυτό έχουν παγώσει όλες οι εργασίες στον χώρο της μπισκοτοβιομηχανίας αλλά και οι έρευνες, καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέα ανάφλεξη, λόγω της μεγάλης συσσώρευσης προπανίου.

Το έδαφος είναι ποτισμένο με προπάνιο και οι σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο έχουν βρεθεί σε βάθος 1 με 1,5 μέτρο. Το μήκος της διαρροής είναι γύρω στα 25 μέτρα. Στο βίντεο της εκπομπής Live News, οι εργαζόμενοι λένε ότι είχαν κάνει καταγγελίες, για παράδειγμα ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είχε σοβαρά προβλήματα, και οι έξοδοι διαφυγής είχαν θέμα.



Εμπειρογνώμονας της ΔΑΕΕ λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί υποεκτίμησαν τις καταγγελίες των εργαζομένων για τις συνθήκες εργασίας. Η ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων είναι βασική και αδιαπραγμάτευτη ευθύνη του εργοδότη, λέει η πρόεδρος του συλλόγου επιθεωρητών ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Στο εργοστάσιο τα συνδικάτα δεν ήταν ευπρόσδεκτα. Τον Νοέμβριο του 2025 υπεύθυνοι της επιχείρησης απαγόρευσαν την είσοδο σε εκπροσώπους σωματείων. Αίσθηση προκαλεί και ένα έγγραφο του Νοεμβρίου του 2025, όπου το εργοστάσιο δηλώνει ότι έχει λιγότερους από 10 εργαζόμενους, και πως δεν κάνει χρήση φυσικού αερίου, ούτε υπάρχουν εύφλεκτες ύλες. Η ιστοσελίδα της «Βιολάντα» έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία και λέει ότι το τελευταίο διάστημα διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Εργαζόμενες μιλούν στην κάμερα της εκπομπής Live News και λένε ότι «τις τελευταίες μέρες μύριζε όπως πηγαίναμε στην τουαλέτα. Μύριζε υγραέριο». Μια βδομάδα μετά την έκρηξη, οι εργαζόμενες δεν μιλούν πια καθόλου για τις συνθήκες εργασίας στη «Βιολάντα». Όσες καταγγελίες γίνονται στο εργατικό κέντρο Τρικάλων είναι ανώνυμες.

Αυτό που ακούστηκε όμως και σοκάρει είναι ότι, σήμερα το εργατικό κέντρο έλαβε δύο ανώνυμες κλήσεις από εργαζόμενες, που έλεγαν ότι τους ζητήθηκε από τη διεύθυνση του εργοστασίου «Βιολάντα», να μεταβούν στο εργοστάσιο, εκεί όπου έχουν διακοπεί όλες οι εργασίες και έρευνες, και συγκεκριμένα στη νέα πτέρυγα, εκεί όπου δεν υπάρχουν ζημιές από την έκρηξη, προκειμένου να βοηθήσουν στην καθαριότητα.

Οι εργαζόμενες κλήθηκαν δηλαδή να προχωρήσουν σε καθαρισμό των εξωτερικών χώρων, προκαλώντας ανησυχία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Η απόφαση αυτή εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, καθώς οι ευθύνες αυτές συνήθως ανήκουν σε εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εργαζόμενες ρωτούσαν το εργατικό κέντρο αν είναι ασφαλές να πάνε στο σημείο, φοβούμενες μια νέα έκρηξη. Έχουν γίνει και δύο αιτήματα στην επιθεώρηση εργασίας για το θέμα αυτό.



Δείτε το βίντεο: