Προς την εκδοχή ενός κατασκευαστικού σφάλματος και όχι προς διάβρωση που προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» φαίνεται να προσανατολίζονται τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σχετικά με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Τρικάλων – Καρδίτσας, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα στελέχη της υπηρεσίας έχουν πλέον διαμορφώσει σαφή εικόνα για το «δρομολόγιο» που ακολούθησε το προπάνιο, από τη δεξαμενή έως το υπόγειο του εργοστασίου, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, όταν ένας σπινθήρας από αντλία νερού φέρεται να προκάλεσε την ανάφλεξη.

Η διαδρομή του προπανίου προς το υπόγειο

Το προπάνιο εκτιμάται ότι διέφυγε από χαλύβδινο σωλήνα που είχε υποστεί διάβρωση, κινήθηκε υπόγεια και κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, περνώντας μέσα από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Εκεί, σύμφωνα με τα ευρήματα, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης ολοκλήρωσαν χθες διατρήσεις σε μήκος περίπου 30 μέτρων, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.

Σε όλα τα σημεία εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, ενώ η συγκέντρωσή του μειωνόταν όσο οι έρευνες πλησίαζαν προς το εξωτερικό της επιχείρησης και το κιγκλίδωμα που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αποδυναμώνεται σημαντικά το σενάριο ότι η κακοκαιρία «Ντάνιελ» προκάλεσε τη διάβρωση των σωληνώσεων. Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι πρόκειται κυρίως για αστοχία στην αρχική κατασκευή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί, ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Πρόκειται για χαλύβδινο αγωγό, ο οποίος φαίνεται να είχε διάβρωση μήκους περίπου 7,5 μέτρων, με το συγκεκριμένο τμήμα να αποσπάται.

Οι σωληνώσεις φέρονται να είχαν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί υπόγεια το 2014 ή και νωρίτερα, γεγονός που σημαίνει ότι παρέμειναν για περίπου 12 χρόνια χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για σκουριά ή φθορά.

Εργαστηριακοί έλεγχοι σε σωλήνα και έδαφος

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα πρόκειται να μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει λεπτομερής εργαστηριακή εξέταση, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία της διάβρωσης.

Παράλληλα, δείγματα χώματος θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η ποσότητα προπανίου που είχε εγκλωβιστεί στο έδαφος όσο και η σύστασή του, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε ή όχι άμμος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» ούτε οι ασφαλτοστρώσεις του περασμένου Αυγούστου φαίνεται να ευθύνονται άμεσα για τη διάβρωση.

Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα έργα αυτά να προκάλεσαν συμπίεση του εδάφους, κάνοντάς το πιο συμπαγές, με αποτέλεσμα το προπάνιο να κινηθεί μέσα από αυτό σαν «κανάλι» και να φτάσει τελικά στο υπόγειο της επιχείρησης.