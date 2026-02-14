Aπό στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της βιολάντα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της ποινικής αναβάθμισης των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, προσδίδοντας νέα τροπή στην υπόθεση.

Νωρίτερα σε κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις μετετράπησαν οι κατηγορίες για την τραγωδία στη βιομηχανία Βιολάντα, με την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, να δίνει εντολή για αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου.

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται πλέον ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο υπεύθυνος βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας, οι οποίοι καλούνται να λογοδοτήσουν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντί για τη μέχρι πρότινος κατηγορία της αμέλειας.

Η ανατροπή αυτή στηρίζεται σε νέα δεδομένα που έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξαν προειδοποιήσεις που δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη, καθώς πέντε μήνες πριν από το μοιραίο συμβάν υπήρχαν καταγγελίες για έντονη μυρωδιά αερίου στον χώρο.

Παρά τις οχλήσεις, ουσιαστικός έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε αρχικά να ελέγξει την κατάσταση, αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφοράς με την ιδιοκτησία, αφήνοντας το ζήτημα σε εκκρεμότητα.

Παραλείψεις και δεξαμενές εκτός προδιαγραφών

Η έρευνα αποκάλυψε μια σειρά από δομικά προβλήματα και παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας. Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενές της μονάδας είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Επιπλέον, βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, παραβιάζοντας την ελάχιστη νόμιμη απόσταση των 7,5 μέτρων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συγκεκριμένες υποδομές:

Δεν εμφανίζονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα .

. Οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις .

. Παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις, δεν υπήρξε καμία κίνηση για τη μεταφορά τους σε ασφαλέστερο σημείο.

Η εισαγγελική λειτουργός, έχοντας πλέον σχηματίσει εικόνα για «εγκληματικές παραλείψεις», επέκτεινε την αυστηροποίηση των κατηγοριών και στα αδικήματα του εμπρησμού και της έκρηξης, ενώ παραμένει ενεργή η δίωξη για σωματικές βλάβες κατά συρροή.

Το τελικό πόρισμα της ΔΑΕΕ

Η δικογραφία για την υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς αναμένεται το τελικό έγγραφο πόρισμα από τα εξειδικευμένα στελέχη της Πυροσβεστικής. Το έγγραφο αυτό θα αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι του παζλ, προσδιορίζοντας με τεχνική ακρίβεια τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφή.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση του πορίσματος, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για το σύνολο των ευρημάτων που καταδεικνύουν, κατά τις αρχές, συστηματική καταστρατήγηση της νομοθεσίας και υποτίμηση του κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή.