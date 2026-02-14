Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι το πρωί στις 06:00 της Δευτέρας (16/2/2026) στην Αττική Οδό, αφού θα παραμείνει κλειστή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεω, λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Σε συνέχεια του χθεσινού Δελτίου Τύπου της Αστυνομίας αναφορικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, λόγω της παράτασης των έκτακτων εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», η Αστυνομία ενημερώνει με νέα ανακοίνωσή της ότι ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, της περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06:00 ώρα της 16-2-2026, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).

Ασπροπύργου (κόμβος 4). Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Με ανάρτησή της στο Χ, η Αττική Οδός υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να κινηθούν ως εξής: