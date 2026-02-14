Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι στην Αθήνα μετά την παραίτησή του από την Παρτίζαν και το βράδυ της Παρασκευής παρακολούθησε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε παρέα με έναν φίλο του στο Daily στο Κολωνάκι.

Είναι δύο ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει, δύο ομάδες με τις οποίες ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Γνώριμη θέση για τον ίδιο, άλλωστε… Κατά τη διάρκεια της θρυλικής καριέρας του ο «Ζοτς» κατέκτησε εννιά (9) φορές το ευρωπαϊκό, με τον Παναθηναϊκό να είναι η ομάδα στην οποία έζησε τις περισσότερες από τις μεγάλες στιγμές του.

Πέντε φορές στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος ήταν αυτός που χάρισε στη Φενέρμπαχτσε την πρώτη Euroleague της ιστορίας της. Και το γεγονός ότι έχει δουλέψει και στις δύο ομάδες, είχε ως αποτέλεσμα να είναι… ουδέτερος την ώρα του ματς. Εντάξει, όλοι μπορούν να καταλάβουν πως η επιθυμία του ήταν να νικήσουν οι «πράσινοι», κράτησε όμως ίσες αποστάσεις.

Παρέα με έναν φίλο του, ο Ομπράντοβιτς παρακολούθησε το ματς από το daily στο Κολωνάκι, πίνοντας ουίσκι και παραμένοντας ήρεμος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Παρά το γεγονός ότι αυτή είχε ένταση, αγωνία και δραματικό φινάλε. Μπορεί στον πάγκο ο «Ζοτς» να ωρύεται, τώρα όμως δεν ήταν στον πάγκο, οπότε παρακολουθούσε το ματς χωρίς να αντιδράσει, χωρίς να πανηγυρίσει σε οποιαδήποτε φάση.

Και όταν το παιχνίδι έληξε, με τους Τούρκους να παίρνουν τη νίκη με το απίθανο καλάθι του Μπάλντγουιν στο τελευταίο σουτ, ο Ομπράντοβιτς ετοιμάστηκε για τη νυχτερινή του έξοδο στα μπουζούκια, όπου συναντήθηκε και με τον θριαμβευτή της βραδιάς, τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Επίσης πρώην «πράσινος», έχοντας στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης υπό τις οδηγίες του Σέρβου κόουτς.