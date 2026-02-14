Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχθηκε πρόσκληση συμμετοχής, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Η συμμετοχή της Λευκωσίας, η οποία ανακοινώθηκε απόψε, εντάσσεται στο πλαίσιο του σταθερού και ενεργού περιφερειακού ρόλου που έχει αναλάβει από την έναρξη της κρίσης, μέσω πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων προτάσεων που έχει καταθέσει προς διεθνείς εταίρους.

Η Κύπρος, ως το κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται γεωγραφικά πλησιέστερα στην περιοχή, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες για σταθερότητα και οικοδόμηση ειρήνης.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστούν τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του Σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως αυτό υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μέσω του Ψηφίσματος 2803, στη βάση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε και στη Σύνοδο του Σαρμ ελ-Σέιχ, κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση αναφορικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης, ιδίως ως προς τον μηχανισμό υλοποίησης και τη διάσταση της περιφερειακής στήριξης.

Το επίπεδο εκπροσώπησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συνεδρίαση της Ουάσιγκτον θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους διοργανωτές.