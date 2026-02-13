Αποκαλύφθηκε μετά από δύο χρόνια η ταυτότητά του «Αόρατου Μπάμπη», ο οποίος είχε εντοπιστεί να περιφέρεται στα Χανιά, χωρίς ταυτότητα, χωρίς να θυμάται και χωρίς να τον αναζητά κανείς.

Μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τον αναγνώρισε παιδικός του φίλος, ο οποίος ειδοποίησε τόσο το ψυχιατρείο, όπου νοσηλεύεται στην Κρήτη, όσο και την αστυνομία.

«Με τον Μπάμπη γνωριστήκαμε το 1998 – 99 στο σχολείο, στο ΕΠΑΛ Ταύρου. Πηγαίναμε μαζί, σπουδάζαμε μηχανικοί αυτοκινήτων. Ήμασταν αδελφικοί φίλοι. Ερχόταν και στο σπίτι μου που έμενα με τα αδέρφια μου εγώ. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, βγαίναμε μαζί, ήμασταν σε καθημερινή βάση, δεν υπήρχε μέρα που να μην ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη. Εγώ τον γνώρισα σαν Μπάμπη Σιόμπο. Όχι Μπάμπη “Βωβό”. Το “Βωβός” το έδωσε χτες το Silver Alert», δήλωσε ο φίλος του.

Ο Μάριος, όπως ανέφερε η εκπομπή, έστειλε φωτογραφίες του με τον Μπάμπη, ακόμα και από τον γάμο του, στον οποίο ο τελευταίος ήταν καλεσμένος. Οι εικόνες αυτές επιβεβαίωσαν τη στενή τους σχέση. «Μου είχε πει ότι είχε μία μητέρα, ο πατέρας του είχε πεθάνει. Είχε μία μητέρα και μία αδερφή. Η αδερφή του θα σπούδαζε. Ήθελε να σπουδάσει γιατρός. Ήταν από ένα χωριό των Ιωαννίνων, μου είχε πει. Δεν είχα έρθει σε επαφή ποτέ με την οικογένεια του Μπάμπη, δεν είχα δει κάποιον, είτε μητέρα, είτε αδερφή. Στο Περιστέρι μόνο, που είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές, ήταν με μία κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, ήταν η νονά του», πρόσθεσε ο φίλος του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο άνδρες ήταν αχώριστοι, μέχρι που ο Μπάμπης άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα υγείας και σταδιακά απομακρύνθηκε. «Ήμασταν σε καθημερινή βάση μαζί. Κοιμόταν στο σπίτι μου πολλές φορές, έτρωγε στο σπίτι μου. Φανταστείτε, ήταν να γίνει και κουμπάρος μου. Ήθελε να με παντρέψει. Ο Μπάμπης έμενε κάπου στην Πειραϊκή. Μπορεί εγώ να έχω να βρεθώ με τον Μπάμπη περίπου 7 – 8 χρόνια. Ο Μπάμπης άρχιζε και δεν ήταν στα λογικά του. Έλεγε πράγματα που δεν έστεκαν κι έλεγα ότι κάποιο πρόβλημα θα έχει. Και του είχα πει να πάμε σε έναν γιατρό. Μου έλεγε όχι. Όταν τον είχα πιέσει λίγο εγώ, για να τον πάω σε έναν γιατρό, τότε εξαφανίστηκε ο Μπάμπης. Έκλεισε τηλέφωνο και χάθηκε και από το σπίτι. Έτσι χάσαμε τις επαφές με τον Μπάμπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος.

Ποιος είναι ο «Αόρατος Μπάμπης»

Σύμφωνα με την εκπομπή, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο Μπάμπης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979. Ο πατέρας του έχει πεθάνει, ενώ η μητέρα του, ηλικίας περίπου 83 ετών, ζει στα Χανιά. Οι γονείς του ήταν χωρισμένοι και μετά το διαζύγιο η μητέρα του μετέφερε τα δύο παιδιά της στην Κρήτη.