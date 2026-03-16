Μια συγκεκριμένη αναφορά στο επερχόμενο βιβλίο του Τομ Μπάουερ, με τίτλο «Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family», φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με αποσπάσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του The Times Magazine, η βασίλισσα Καμίλα φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε φιλικό της πρόσωπο πως ο Χάρι είχε «υποστεί πλύση εγκεφάλου» από τη Μέγκαν Μαρκλ.

Ο σχολιαστής Μαρκ Ντόλαν, μιλώντας στην εκπομπή Daily Expresso, υποστήριξε πως αυτή η αποκάλυψη ήταν που ώθησε τον Χάρι να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

«Αυτός είναι ο λόγος που ο Χάρι εξέδωσε αυτή την οργισμένη ανακοίνωση εναντίον του Τομ Μπάουερ. Είναι γεμάτη θυμό και δείχνει ότι γνωρίζει πως αποκαλύφθηκαν πράγματα για τον ίδιο».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Ντόλαν, ο δούκας του Σάσεξ είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση: «Ο Χάρι είναι πολύ θυμωμένος. Από όσα ακούω από τις πηγές μου, το βιβλίο αυτό τον έχει εξοργίσει και ο λόγος είναι ότι δεν του αρέσει η αλήθεια».

Οι σκιές πάνω από τους αγώνες Invictus

Το βιβλίο του Μπάουερ, ο οποίος είχε προκαλέσει αίσθηση και με το προηγούμενο έργο του «Revenge», προχωρά σε ακόμα πιο σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τη διαχείριση των αγώνων Invictus. Στις σελίδες του καταγράφονται ανησυχίες που φέρεται να είχε εκφράσει ο πρώην επικεφαλής του ιδρύματος, Ντόμινικ Ριντ, σχετικά με την κατεύθυνση του θεσμού.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για παράπονα ότι η διοργάνωση είχε αρχίσει να θυμίζει περισσότερο «το σόου του Χάρι και της Μέγκαν», αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τους αθλητές και τις οικογένειές τους.

Το βιβλίο περιγράφει σκηνικά με χαμηλή προσέλευση θεατών, ισχυριζόμενο μάλιστα ότι γίνονταν προσπάθειες να εμφανίζονται οι χώροι γεμάτοι στις τηλεοπτικές λήψεις, την ώρα που όλα ήταν αυστηρά οργανωμένα γύρω από τις φωτογραφίσεις του ζευγαριού.

Η απάντηση των Σάσεξ: «Εμμονή και θεωρίες συνωμοσίας»

Η αντίδραση από την πλευρά του Χάρι και της Μέγκαν ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή, με τον Τομ Μπάουερ να χαρακτηρίζεται ανοιχτά ως «συνωμοσιολόγος». Εκπρόσωπος του ζευγαριού, σε μια δήλωση που πολλοί θεωρούν ότι συντάχθηκε με την προσωπική συμμετοχή του πρίγκιπα, επιτέθηκε στον συγγραφέα για τον τρόπο που χτίζει την καριέρα του.

«Τα σχόλια του κ. Μπάουερ έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει τα όρια της κριτικής και έχουν μετατραπεί σε εμμονή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει δηλώσει δημόσια ότι “η μοναρχία στην πραγματικότητα εξαρτάται από την πλήρη εξαφάνιση των Σάσεξ από τη δημόσια ζωή μας”, μια φράση που μιλά από μόνη της».

Η ανακοίνωση καταλήγει με μια ευθεία αμφισβήτηση της εγκυρότητας του βιβλίου, σημειώνοντας ότι ο Μπάουερ δεν έχει γνωρίσει ποτέ προσωπικά το ζευγάρι: «Έχει χτίσει την καριέρα του δημιουργώντας όλο και πιο περίπλοκες θεωρίες για ανθρώπους που δεν γνωρίζει και δεν έχει συναντήσει ποτέ.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα πραγματικά γεγονότα θα αναζητήσουν πληροφορίες αλλού. Όσοι θέλουν παρανοϊκές θεωρίες συνωμοσίας και μελοδραματικές αφηγήσεις γνωρίζουν ακριβώς πού να απευθυνθούν».