Η ιστορία του Μπάμπη συγκινεί και συγκλονίζει όποιον την ακούσει, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει ποια είναι η οικογένειά του, είναι αδύνατον για τον ίδιο να τους βρει καθώς δεν μπορεί να θυμηθεί λεπτομέρειες και περιμένει καθημερινά αγωνιωδώς μήπως κάποιος τελικά τον αναγνωρίσει.

Όπως περιγράφει ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, τους τελευταίους 16-18 μήνες φιλοξενείται στην ψυχιατρική πτέρυγα νοσοκομείου στα Χανιά. «Προσπαθώ να ενταχθώ κι εγώ στην κοινωνία, να προσφέρω κάτι», ανέφερε ο ίδιος.

«Πρέπει να έχω οικογένεια αλλά δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα, γιατί είναι διαχειριστές της περιουσίας μου. Έχω δύο αδελφές με τις οποίες είχαμε μια φορά μια τηλεφωνική επικοινωνία και από τότε τίποτα».

«Είμαι 45 ετών, γεννήθηκα στον Παράδεισο Αμαρουσίου, κατοικούσα στην Αθήνα και ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων. Στα Χανιά βρέθηκα για δουλειά. Πριν, ήμουν άστεγος στον Δημοτικό Κήπο και μία μέρα πήραν την αστυνομία, δεν με ήθελαν, και με έφεραν εδώ», σημείωσε.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια ο Μπάμπης απάντησε: «Θυμάμαι ότι έπαιζα μπάλα, πάντα ήμουν μόνος μου, μ’ αρέσει η μοναξιά. Ο πατέρας μου είχε μάθει τον αριθμό του κινητού μου από την αδελφή μου, μέχρι εκεί όμως, δεν είχα καμία επικοινωνία μαζί του. Είναι μεγάλος επιχειρηματίας και η μητέρα μου δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει».

«Στο νοσοκομείο η μέρα μου περνάει ευχάριστα. Το πρωί ετοιμάζομαι για την εργοθεραπεία μου μαζί με τα άλλα τα παιδιά, εκεί κάνουμε διάφορες κατασκευές, ζωγραφιές».

«Θέλω μία δουλειά, ένα σπίτι… αυτά σκέφτομαι. Μπορώ να αυτονομηθώ, μόνος μου μεγάλωσα τόσα χρόνια. Είχα τη δουλεία μου, το σπίτι μου… απλά σταμάτησα τη δουλεία γιατί βγήκε στη σύνταξη ο εργοδότης μου και δεν μπορούσα να πληρώσω το σπίτι, βρέθηκα στο δρόμο. Δεν είχα κάνει ποτέ δική μου οικογένεια».

Στη συνέχεια, ο Μπάμπης σημείωσε την αγάπη του για την εκκλησία: «Έρχομαι συχνά στην εκκλησία, βρίσκω μία γαλήνη. Κάνω κάποιες σκέψεις για τη ζωή μου, όπως το να βρεθεί μία ταυτότητα γιατί μου λείπει. Γίνονται προσπάθειες από δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεσή μου. Θα μπει (σ.σ. στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας) το όνομά μου Μπάμπης Βωβός, τα στοιχεία μου, γιατί με αυτό το όνομα έχω μεγαλώσει. Το όνομα του πατέρα μου είναι Πέτρος Γαϊτάνης, της μητέρας μου είναι Ουρανία Βωβού».

«Θέλω να ζήσω ως ελεύθερος άνθρωπος. Οι φίλοι μου είναι από Χανιά, στην Αθήνα δεν έχω καταφέρει να κάνω φίλους. Θα μπορούσε να έρθει κάποιος για να με αναζητήσει, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και δεν ξέρω αν με θυμούνται».

Τέλος, όπως είπε ο ίδιος: «Θέλω να πάει η ζωή μου καλά, να έχω την υγεία μου».