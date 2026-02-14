Η ανάγκη για μια συνολική πολιτική αλλαγή και η συγκρότηση ενός ισχυρού μετώπου απέναντι στα τρέχοντα προβλήματα της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Σωκράτη Φάμελλου στη Λέσβο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας σε ημερίδα για τη νησιωτικότητα και την εθνική στρατηγική, ξεκαθάρισε πως η στρατηγική επιλογή του κόμματός του είναι η δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου πριν από τις επόμενες εθνικές κάλπες.

«Πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος», τόνισε ο κ. Φάμελλος, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία διακατέχεται από αναστάτωση και θυμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση στην πολυεπίπεδη κρίση –αναπτυξιακή, κοινωνική και θεσμική– δεν μπορεί να δοθεί μέσα από την απομόνωση των κομμάτων, αλλά μέσα από τη συνεργασία.

Το «ναι» στην πρόταση Δούκα και η προοδευτική διακυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε τη σκυτάλη από την πρόσφατη πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε κάνει λόγο για μια προγραμματική συμφωνία με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από το βήμα της ημερίδας στη Μυτιλήνη το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ζήτησε από όλες τις πλευρές να τοποθετηθούν καθαρά.

«Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση. Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι λύσεις για την πατρίδα και τα νησιά πρέπει να περιέχουν τη λέξη «μαζί». Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η δημιουργία ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα, καθώς, όπως είπε, απαιτείται μια άλλη κυβέρνηση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Νησιωτικότητα και κοινωνική ευημερία

Η τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο των εργασιών για την «Ανθρώπινη ανάπτυξη και διακυβέρνηση στη νησιωτική Ελλάδα». Ο κ. Φάμελλος συνέδεσε την ανάγκη για κυβερνητική αλλαγή με την επιβίωση των νησιωτικών περιοχών, σημειώνοντας ότι μόνο ένα προοδευτικό σχέδιο μπορεί να προσφέρει το απαραίτητο «οξυγόνο» στην ελληνική περιφέρεια.

Η πρόκληση πλέον μετατοπίζεται στο πεδίο των συνεργασιών, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να καλεί σε μια κοινή βούληση που θα μετατρέψει τον διάλογο σε πράξη, μακριά από στενές κομματικές γραμμές που, κατά την εκτίμησή του, δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την παρούσα συγκυρία.