Έντονη κινητικότητα παρατηρείται αυτές τις μέρες στο χρηματιστήριο των διακοπών με την Ελλάδα να σημειώνει κέρδη. Τα σύννεφα του πολέμου επηρεάζουν τη διάθεση για ταξίδια με τους Tour Operators να επιλέγουν ασφαλείς και μη μουσουλμανικούς προορισμούς. Οι Ολλανδοί αλλά και η κορυφαία μπράντα πολυτελείας Four Seasons διευρύνουν την κινητικότητά τους προς τη νοτιοανατολική Μεσόγειο με επίκεντρο την Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άρρηκτα τα σχέδια για διακοπές των τουριστών από τις Κάτω Χώρες. Οι Ολλανδοί ξαφνικά κάνουν πολύ λιγότερες κρατήσεις για καλοκαιρινές διακοπές σε μέρη όπως η Ταϊλάνδη, επιλέγοντας ευρωπαϊκούς προορισμούς ή πιο δυτικά.

Λόγω της μείωσης της ζήτησης, τα ηλιόλουστα hotspots οπουδήποτε στην περιοχή που πλήττεται γίνονται ξαφνικά πολύ φθηνά, αναφέρουν τουριστικοί πράκτορες σε δημοσίευμα της Algemeen Dagblad (AD).

Σύμφωνα με το Sunweb, πολλοί Ολλανδοί επιλέγουν χώρες στην Ευρώπη τόσο το καλοκαίρι όσο και για τις αποδράσεις τους τον Μάιο.

Οι διακοπές στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία είναι πολύ δημοφιλείς.

«Προφανώς υπάρχει η αίσθηση πως είναι καλύτερο να μένεις λίγο πιο κοντά στο σπίτι», δήλωσε η Martine Langerak από το Sunweb.

Όσοι εξακολουθούν να επιθυμούν ένα ταξίδι μεγάλων αποστάσεων κοιτάζουν κυρίως προς τη δύση, επισημαίνει η Petra Kok της TUI.

«Χώρες στα ανατολικά, όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, που βρίσκονταν ξανά σε άνοδο, αλλά τώρα υπάρχει μια μετατόπιση. Προορισμοί όπως το Κανκούν στο Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία και τα νησιά Αρούμπα, Μποναίρ και Κουρασάο είναι πολύ πιο δημοφιλείς τώρα, με το Κουρασάο να ξεχωρίζει».

Άλλοι προορισμοί βλέπουν μια σοβαρή πτώση στη ζήτηση. «Και αυτό δεν ισχύει μόνο για χώρες που συνορεύουν με το Ιράν, αλλά και για μέρη λίγο πιο μακριά, όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Κύπρος», τονίζει ο Frank Radstake από την Ολλανδική Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων (ANVR).

Τόσο η Τουρκία όσο και η Κύπρος δέχτηκαν πρόσφατα αεροπορικές επιδρομές. Υπάρχει επίσης μείωση στη ζήτηση για προορισμούς στην Ασία, επειδή πολλές πτήσεις προς τα ανατολικά έχουν ενδιάμεσους σταθμούς στη Μέση Ανατολή.

Όπως παρατήρησαν TUI και Sunweb «δεν υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία για αυτά τα μέρη, αλλά το ότι βρίσκονται πολύ κοντά σε περιοχές σύγκρουσης είναι αρνητικό για τους ταξιδιώτες». Ως αποτέλεσμα, οι τιμές για διακοπές σε αυτούς τους προορισμούς μειώνονται.

Four Seasons

Η Four Seasons Yachts παρουσίασε τη μεσογειακή σεζόν 2027, η οποία περιλαμβάνει 33 ολοκαίνουργια ταξίδια -ανάμεσά τους και στην Ελλάδα– και περισσότερα από 40 νέα λιμάνια προσέγγισης.

Από τα ιστορικά τραμ της Λισαβόνας έως τους γαλάζιους θόλους στα ελληνικά νησιά, αυτά τα 33 ταξίδια με το Four Seasons I επαναπροσδιορίζουν τις αποδράσεις με superyacht ως μια στοχαστική, εξελισσόμενη εξερεύνηση.

Προσκαλούν τους απαιτητικούς επισκέπτες να βιώσουν τη Μεσόγειο όχι ως τουρίστες, αλλά ως προνομιούχους, με κάθε λεπτομέρεια.

Οι κρουαζιέρες είναι σχεδιασμένες για σύγχρονους luxury ταξιδιώτες που αναζητούν εξατομικευμένη πρόσβαση τόσο σε εμβληματικά αξιοθέατα όσο και σε κρυμμένα παράκτια διαμάντια.

Προσφέρουν μικρότερες βυθίσεις, λιμάνια μόνο για γιοτ και διανυκτερεύσεις που αποκαλύπτουν προορισμούς μετά τη δύση του ηλίου.

Για τη δεύτερη μεσογειακή σεζόν της -από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2027- η Four Seasons Yachts δεν εισάγει επαναλαμβανόμενα δρομολόγια από την πρώτη χρονιά, αντανακλώντας μια εξέλιξη προς ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, ποικιλία και πολιτιστικό βάθος.

Ελληνικοί προορισμοί στα ταξίδια της Four Seasons Yachts

Όπως τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος Ben Trodd «τα εξαιρετικά ταξίδια βασίζονται στην εξατομικευμένη πρόσβαση», που συνδυάζουν διάσημες ακτές όπως η Αθήνα και η Σαντορίνη με πιο ήσυχες όπως το Ρίμινι, η Ζάκυνθος και η Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη.

Η συλλογή καλύπτει ποικίλες προτιμήσεις, από γρήγορες αποδράσεις έως περιπέτειες, όλα υποστηριζόμενα από το σήμα κατατεθέν της Four Seasons για εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, προσεγμένο σχεδιασμό και απρόσκοπτες μεταβάσεις μεταξύ θάλασσας και στεριάς.

Οι επισκέπτες μπορούν ακόμη και να παρατείνουν τα ταξίδια τους με διαμονές σε εμβληματικά καταλύματα όπως το Four Seasons Hotel Alexandria στο Σαν Στέφανο ή το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, δημιουργώντας ομαλά ταξίδια σε στεριά και θάλασσα.

Ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για προσιτή πολυτέλεια, η σεζόν του 2027 επεκτείνει τα πενταήμερα ταξίδια που προσφέρουν μια βαθιά εμπειρία σε μικρά παράθυρα. Κάθε ένα αναδεικνύει μια ξεχωριστή παράκτια προσωπικότητα:

Ελληνικά νησιά (Σαντορίνη και Ύδρα): Εμβληματικά ηλιοβασιλέματα και η γοητεία ενός νησιού χωρίς αυτοκίνητα.

Ελληνικά νησιά (Αντίπαρος και Μύκονος): Λευκά κυκλαδίτικα κρασιά, κρυμμένοι όρμοι και παραθαλάσσιες ταβέρνες.

Αδριατική (με έμφαση στην Κροατία): Κρυστάλλινοι κόλποι και μεσαιωνικές πόλεις με τείχη.

Ριβιέρες (Σαρδηνία και Μόντε Κάρλο): Λαμπερά λιμάνια και απόκρημνοι βράχοι.

Ριβιέρα (Σεν Τροπέ και Πορτοφίνο): Κομψά παραλιακά κλαμπ και ψαροχώρια σε παστέλ αποχρώσεις.

Αυτές οι μικρότερες αποδράσεις συνδυάζουν τις ημέρες στη μαρίνα σε τιρκουάζ αγκυροβόλια με τις πιο ιδιωτικές εξορμήσεις, οι οποίες είναι δυνατές μόνο για μικρότερα πολυτελή γιοτ, μεγιστοποιώντας τον χρόνο στην ξηρά χωρίς να θυσιάζονται οι ημέρες στη θάλασσα.