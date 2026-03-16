Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 16/3 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής., Αφόρητος είναι ο Κηφισός ενώ καθυστερήσεις μέχρι 25 λεπτά υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, καθυστερήσεις υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/qcoXofcBpF — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 16, 2026

