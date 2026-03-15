Συνεχίζεται η προσέλευση στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα όπου διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροσώπων στο προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων από τις εφορευτικές επιτροπές εκτιμάται ότι η συμμετοχή θα υπερβεί τις 150.000 ψηφοφόρους.

Στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η εικόνα της υψηλής συμμετοχής δίνει θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής της παράταξης.

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία προ μηνών στη Νέα Δημοκρατία είχαν προσέλθει 122.000 μέλη να ψηφίσουν.

Οι εικόνες του Orange Press Agency δείχνουν ουρές σε Χαριλάου Τρικούπη και στο Περιστέρι και το απόγευμα. Να σημειωθεί ότι στο Περιστέρι η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη που φάνηκε ότι οι δύο κάλπες που είχαν στηθεί δεν ήταν αρκετές, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές και να υπάρχουν καθυστερήσεις και μικρές εντάσεις ανάμεσα σε φίλους του ΠΑΣΟΚ. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, με τη βοήθεια νέων εθελοντών η κατάσταση εξομαλύνθηκε.

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ, λόγω της αυξημένης προσέλευσης παρατείνεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων ως τις 20:00.

