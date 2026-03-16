Μετά το τέλος της 25ης αγωνιστικής της Super League, το μοντέλο ανάλυσης της Football Meets Data ανανέωσε τις εκτιμήσεις του σχετικά με τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου, καταγράφοντας τις ομάδες που ωφελήθηκαν περισσότερο.

Η μάχη στην κορυφή παραμένει απόλυτα ισορροπημένη, καθώς τρεις σύλλογοι – ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ – βρίσκονται ισόβαθμοι στους 57 βαθμούς. Η σειρά με την οποία αναφέρονται δεν είναι τυχαία: ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα στην ισοβαθμία, ακολουθεί ο Ολυμπιακός και στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ.

Η ομάδα του Νίκολιτς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Περιστέρι, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς, γεγονός που της στέρησε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει μετά την ισοπαλία στο Φάληρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Football Meets Data, ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο στις πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με αύξηση της τάξης του 7%. Ακολουθεί η ΑΕΚ, ενώ τρίτος σε όφελος εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ.

Οι πιθανότητες για την κατάκτηση πρωταθλήματος

Ολυμπιακός 47.2 %

ΑΕΚ 27%

ΠΑΟΚ 25.8 %



Οι πιθανόητες για την πρώτη δυάδα

Ολυμπιακός 79%

ΑΕΚ 61.4 %

ΠΑΟΚ 59.4 %

Παναθηναϊκός 0.3%