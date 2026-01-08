Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει το θανατηφόρο περιστατικό στη Μινεάπολη με την εμπλοκή ομοσπονδιακού πράκτορα, το οποίο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης σε κατοικημένη γειτονιά της πόλης. Η Μπέτσι, κάτοικος της Μινεσότα, βγήκε από το σπίτι της για έναν συνηθισμένο περίπατο, χωρίς να φαντάζεται ότι θα γινόταν αυτόπτης μάρτυρας του θανάσιμου πυροβολισμού μιας γυναίκας από ομοσπονδιακό πράκτορα στη γειτονιά της. Όπως δήλωσε στο ABC News, ένιωσε το σώμα της να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, περιγράφοντας φόβο, τρόμο και έντονη ανασφάλεια για όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια της.

Η γυναίκα που σκοτώθηκε αναγνωρίστηκε αργότερα ως η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, κάτοικος Μινεάπολης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομοσπονδιακού κράτους, η Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, ανέφερε ότι η 37χρονη φέρεται να «επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά της αστυνομικούς», γεγονός που, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εκδοχή, οδήγησε τον πράκτορα να ανοίξει πυρ.

Ωστόσο, ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ αμφισβήτησαν δημόσια τους ισχυρισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού. Όπως υποστήριξαν, βίντεο από το συμβάν δείχνει ότι οι ενέργειες του πράκτορα δεν συνιστούσαν πράξη αυτοάμυνας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την επίσημη εκδοχή για το τι προηγήθηκε των πυροβολισμών.

Η Μπέτσι περιέγραψε ότι λίγο πριν το περιστατικό άκουσε σφυρίγματα και κόρνες στη γειτονιά Πάουντερχορν της Μινεάπολης και ακολούθησε τον θόρυβο για να δει τι συνέβαινε. Καθώς κινήθηκε δυτικά στην East 34th Street και έστριψε δεξιά στη Portland Avenue, αντίκρισε, όπως είπε, μια συστάδα οχημάτων στη μέση του δρόμου, ανάμεσά τους και ένα μπορντό SUV. Αρκετοί γείτονες σφύριζαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων, ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ένας από αυτούς φώναζε στη γυναίκα οδηγό μέσα από το παράθυρο του οχήματός της.

Όπως ανέφερε, της φάνηκε ότι η οδηγός προσπαθούσε να προσαρμόσει το όχημά της ώστε να κατευθυνθεί νότια. Σε κάποιο σημείο έγινε σαφές ότι άρχισε να επιταχύνει, επιχειρώντας να απομακρύνει το αυτοκίνητό της από το σύμπλεγμα των οχημάτων και να κινηθεί νότια στη Portland Avenue. Τη στιγμή που ξεκίνησε να επιταχύνει, ένας από τους πράκτορες συνέχιζε να φωνάζει μέσα από το παράθυρο του SUV, ενώ η Μπέτσι δήλωσε ότι είδε τον ίδιο πράκτορα να πυροβολεί πολλές φορές.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, το SUV μετακινήθηκε προς τα εμπρός περίπου δέκα μέτρα, γεγονός που, όπως είπε η αυτόπτης μάρτυρας, κατέστησε σαφές ότι η οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Περιέγραψε ότι το κεφάλι της γυναίκας είχε γείρει προς τα πίσω στο προσκέφαλο του οδηγού και ότι υπήρχε πολύ αίμα, ενώ το αυτοκίνητο συγκρούστηκε αργά με ένα σταθμευμένο όχημα στην ανατολική πλευρά της Portland Avenue, λίγα μόλις μέτρα μπροστά της.

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Ρενέ Νικόλ Γκουντ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της και εμπόδιζε την κυκλοφορία του δρόμου πριν από τους πυροβολισμούς. Όπως δήλωσε, σε κάποιο σημείο ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός την πλησίασε πεζός και το όχημα άρχισε να κινείται, με τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς να πέφτουν προτού το αυτοκίνητο καταλήξει εκτός δρόμου. Η αστυνομία τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η γυναίκα αποτελούσε στόχο οποιασδήποτε έρευνας ή αστυνομικής δραστηριότητας.

Η Μπέτσι υποστήριξε ότι τη στιγμή των πυροβολισμών οι πράκτορες βρίσκονταν δίπλα και πίσω από το SUV, κοντά στο παράθυρο του οδηγού, και όχι μπροστά από το όχημα. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, από την πλευρά του, ανέφερε ότι υπήρχε πράκτορας μπροστά από το αυτοκίνητο. Στα λεπτά που ακολούθησαν, ένας γείτονας έτρεξε προς το SUV, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και έλεγξε την κατάστασή της, ενώ, αφού ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να καλέσουν το 911, η Μπέτσι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τις Αρχές χωρίς επιτυχία.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας ακόμη γείτονας πλησίασε το όχημα και συστήθηκε ως γιατρός, προτρέποντας τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να βοηθήσουν ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Η εμπειρία αυτή είχε έντονο ψυχολογικό αντίκτυπο στην αυτόπτη μάρτυρα, η οποία ανέφερε ότι η πολυπολιτισμική κοινότητά τους βρισκόταν ήδη σε ένταση τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από αναφορές για αυξημένη δραστηριότητα μεταναστευτικών ελέγχων στη Μινεάπολη.

Όπως δήλωσε, παραμένει ακόμη σε κατάσταση σοκ, εκφράζοντας βαθιά θλίψη, οργή αλλά και έντονη υπερηφάνεια για τον τόπο και την κοινότητα στην οποία ανήκει, τονίζοντας την επιθυμία της να συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας της. Μετά το περιστατικό, μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε στην περιοχή, η οποία απέχει λιγότερο από ένα μίλι από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ ανακοίνωσε ότι εξέδωσε «εντολή προειδοποίησης» για την προετοιμασία της Εθνοφρουράς της Μινεσότα, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν στρατιώτες σε εκπαίδευση και σε ετοιμότητα να αναπτυχθούν «εάν κριθεί απαραίτητο», καλώντας παράλληλα τους πολίτες σε «ειρηνική αντίσταση».