Οι μαζικές διαδηλώσεις που αμφισβητούν το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν συμπλήρωσαν σήμερα δύο εβδομάδες, με τον αριθμό των νεκρών από τη βία που συνοδεύει τις κινητοποιήσεις να φτάνει τουλάχιστον τους 116, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Με το διαδίκτυο κλειστό και τις τηλεφωνικές γραμμές κομμένες στο Ιράν, η παρακολούθηση των γεγονότων από το εξωτερικό γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 2.600 έχουν συλληφθεί. Η συγκεκριμένη οργάνωση έχει αποδειχθεί αξιόπιστη και σε προηγούμενα κύματα αναταραχών στη χώρα, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρεται σε απώλειες των δυνάμεων ασφαλείας και παρουσιάζει εικόνα ελέγχου της κατάστασης, αποφεύγοντας να μιλήσει για νεκρούς διαδηλωτές, τους οποίους όλο και συχνότερα χαρακτηρίζει «τρομοκράτες».

Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί της Κυριακής, με κινητοποιήσεις στην Τεχεράνη και στη θρησκευτική πόλη Μασχάντ, στα βορειοανατολικά.

Eπίκειται σκληρή καταστολή

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επίκειται σκληρή καταστολή, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ. Το Σάββατο η Τεχεράνη κλιμάκωσε τις απειλές, με τον γενικό εισαγγελέα του Ιράν, Μοχαμάντ Μοβαχεντί Αζάντ, να δηλώνει ότι όποιος συμμετέχει στις διαδηλώσεις θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ακόμη και όσοι «βοήθησαν τους ταραχοποιούς» θα αντιμετωπίσουν την ίδια κατηγορία.

As protests rage, Iran pulls the plug on contact with the world – The Associated Press#DigitalBlackoutIran#IranRevolution2026 https://t.co/XIMw8KuBRy — Nick Sotoudeh (@NickSotoudeh) January 11, 2026

«Οι εισαγγελείς οφείλουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσουν σε απαγγελία κατηγοριών και να προετοιμάσουν το έδαφος για τη δίκη και την αποφασιστική αντιμετώπιση όσων, προδίδοντας το έθνος και δημιουργώντας ανασφάλεια, επιδιώκουν ξένη κυριαρχία στη χώρα», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «οι διαδικασίες πρέπει να διεξαχθούν χωρίς επιείκεια ή οίκτο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Nτόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του προς τους διαδηλωτές, γράφοντας στα social media ότι «το Ιράν βλέπει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν». Οι New York Times και Wall Street Journal ανέφεραν, επικαλούμενες ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει τελική απόφαση.

@realDonaldTrump please help Iranian in Iran , the government is killing protesters in the streets an shoot them . — S B DN 59 57 96 (@SamiraBashirian) January 11, 2026

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μην παίζετε παιχνίδια με τον Τραμπ

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Η κρατική τηλεόραση προβάλλει εικόνες φιλοκυβερνητικών συγκεντρώσεων, ενώ μεταδίδει επανειλημμένα στρατιωτικού ύφους μουσική. Την ίδια ώρα, κυκλοφορούν επαληθευμένα βίντεο που δείχνουν μαζικές διαδηλώσεις, όπως στη συνοικία Σααντάτ Αμπάντ της βόρειας Τεχεράνης, όπου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θάνατος στον Χαμενεΐ!».

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή την κατάρρευση του ιρανικού ριάλ, που διαπραγματεύεται πάνω από 1,4 εκατ. ανά δολάριο, καθώς η οικονομία πιέζεται από διεθνείς κυρώσεις, εν μέρει λόγω του πυρηνικού προγράμματος. Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε ευθεία αμφισβήτηση του θεοκρατικού καθεστώτος.

Ο εξόριστος διάδοχος του ιρανικού θρόνου Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο, ζητώντας τους να κρατούν τη σημαία με τον ήλιο και το λιοντάρι και άλλα εθνικά σύμβολα της προεπαναστατικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η ανησυχία ότι το μπλακάουτ στο διαδίκτυο θα επιτρέψει στις δυνάμεις ασφαλείας να προχωρήσουν σε αιματηρή καταστολή, όπως συνέβη σε προηγούμενες διαδηλώσεις. «Αγωνίζονται και χάνουν τη ζωή τους απέναντι σε ένα δικτατορικό καθεστώς», δήλωσε ο Αλί Ραχμανί, γιος της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί.