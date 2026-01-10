Ο στρατός του Ιράν ορκίστηκε σήμερα να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, τις στρατηγικές υποδομές, αλλά και τη δημόσια περιουσία, καθώς εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα, σε μία ανακοίνωση παρότρυνε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, εμποδίζοντας αυτό που χαρακτήρισε «συνωμοσίες του εχθρού», ενώ το κύμα διαδηλώσεων συνεχίζεται.

Την ίδια στιγμή οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποιούν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, εδώ και χρόνια.

Και ενώ, ένταση κλιμακώνεται εντός του Ιράν, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) άλλαξε τα ξημερώματα του Σαββάτου το εικονίδιο (emoticon) της ιρανικής σημαίας που χρησιμοποιεί στον ιστότοπό της, αντικαθιστώντας το με τη σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο, η οποία ίσχυε πριν από την Ισλαμική Επανάσταση.

Η προεπαναστατική σημαία, που ήταν η επίσημη σημαία της χώρας πριν από την ανατροπή του Σάχη το 1979, αποτελείται από οριζόντιες λωρίδες πράσινου, λευκού και κόκκινου χρώματος, με ένα λιοντάρι που κρατά σπαθί μπροστά από έναν ήλιο στο κέντρο.

Μέχρι πρότινος, στο X χρησιμοποιούνταν η σημαία που επιβλήθηκε από το ιρανικό καθεστώς μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Η συγκεκριμένη σημαία, που υιοθετήθηκε το 1980, έχει επίσης πράσινες, λευκές και κόκκινες λωρίδες, με το κόκκινο έμβλημα του καθεστώτος στο κέντρο, ενώ στη λευκή λωρίδα επαναλαμβάνεται με καλλιγραφικό τρόπο η φράση «Allahu akbar» («Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά).

Twitter/X will be replacing the Islamic Republic of Iran’s flag with the pre-1979 Iranian flag, which features the lion and the sun pic.twitter.com/KRwWHMomUZ — Pubity (@pubity) January 9, 2026

Ο επικεφαλής προϊόντος του X, Νικίτα Μπάιερ, απάντησε την Παρασκευή σε χρήστη που ζήτησε την αλλαγή του emoticon γράφοντας: «Δώσε μου μερικές ώρες»

Λίγο αργότερα, ο Μπάιερ κοινοποίησε σύνδεσμο σε πλατφόρμα προγραμματισμού, όπου φαινόταν ότι η σημαία του καθεστώτος είχε αφαιρεθεί από τον κώδικα του ιστότοπου και είχε αντικατασταθεί από τη σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο, διευκρινίζοντας ότι η αλλαγή θα εφαρμοζόταν σύντομα.

Το πρωί του Σαββάτου η ενημέρωση τέθηκε σε ισχύ, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες εκδοχές της σημαίας του καθεστώτος με τη σημαία του ήλιου και του λιονταριού, ακόμη και σε επίσημους λογαριασμούς του ιρανικού καθεστώτος.

Η σημαία με τον ήλιο και το λιοντάρι ως σύμβολο κατά του καθεστώτος

Η σημαία με τον ήλιο και το λιοντάρι έχει καθιερωθεί ως βασικό σύμβολο στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις και χρησιμοποιείται συχνά ως ένδειξη στήριξης προς τον Ιρανό διάδοχο του θρόνου Ρεζά Παχλαβί.

Ο Παχλαβί, γιος του Σάχη που ανατράπηκε πριν από την επανάσταση, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση των αντικαθεστωτικών διαδηλωτών από το εξωτερικό και έχει ζητήσει διεθνή παρέμβαση, την ώρα που το καθεστώς καταστέλλει βίαια τις κινητοποιήσεις.