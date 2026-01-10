Οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης συνεχίστηκαν και το βράδυ της Παρασκευής στην Τεχεράνη, αλλά και σε ακόμη πόλεις του Ιράν, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους. Το γεγονός καταγράφεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά το ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει διακομμένη σε μεγάλο μέρος της χώρας.

This is historic. Iranians are bravely flying the real flag of Iran, the Lion and Sun flag, in the heart of their own country as they stand up against the Islamic regime.



The media is completely ignoring this.



Share it. Make it go viral.



pic.twitter.com/Uz52j4Mlxu — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας – όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

One of the biggest Mosques in Iran just lit up like a candle. pic.twitter.com/i7xtC5nSXy — 0HOUR1 (@0hour1) January 10, 2026

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

What a photo. Don’t turn your eyes from Iran. pic.twitter.com/YyybLkuddX — David Patrikarakos (@dpatrikarakos) January 9, 2026

Άλλα βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανάλογες διαμαρτυρίες σε άλλα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στις πόλεις Μασάντ (ανατολικά), Ταμπρίζ (βόρεια) και Κομ (κεντρικά).

BREAKING: The crowd in Iran is MASSIVE.



The lions of Iran have awakened.



The Islamic regime will fall.



The entire free world stands with you, Iranians.



pic.twitter.com/Kp2fUZzv3J — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Η αυτοεξόριστη ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, εξέφρασε φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να προσπαθήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει «στρατηγική επιλογή» και δεν οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα». Δήλωσε πως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία την Πέμπτη.

Esto es en Mashhad, Irán. Las mujeres están haciendo historia.



Están tomando prácticamente todas las ciudades del país. Nunca se habían visto protestas de esta magnitud durante tantos días.



Tiembla uno de los regímenes más fuertes del mundo.



pic.twitter.com/QJLXH6908s — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 8, 2026

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ανέφερε χθες Παρασκευή η ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

BREAKING:



Huge masses of anti-regime protesters have taken control of Iran’s second-largest city Mashhad.



They are chanting: “Long Live the Shah” @PahlaviReza pic.twitter.com/esCWUbDVgB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια.

The entire local government municipality building in the Northern Iranian city of Karaj is currently engulfed in flames, as anti-government protests appear to be on the verge of overflowing in Iran. pic.twitter.com/6tuFMFWj8e — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Figaro ανέφερε πως ο πρόεδρος της βουλής του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκανε αίτηση στη γαλλική κυβέρνηση να του χορηγήσει βίζα.

Παράλληλα, γνώστες της κατάστασης στο Ιράν, μεταδίδουν ότι το προσωπικό αεροσκάφος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναχώρησε στις 8:50 το πρωί της Παρασκευής από το αεροδρόμιο Μεραμπάντ της Τεχεράνης, καθώς το επίλεκτο σώμα Αμίρ Βαλί των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε να τον μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία.

#Breaking: People in #Tehran, the capital city of #Iran, are protesting against the Islamic regime tonight. This video was recorded in Moshiriyeh, a district of Tehran, and shows protesters setting fire to the building of Tehran Municipality District 15. #IranProtests pic.twitter.com/dYBavIOoG7 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 9, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Έχω την εντύπωση ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλα προβλήματα».

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική προσωπικότητα της εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στο Ιράν χωρίς καθυστέρηση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες του Ιράν περί υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες – ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».