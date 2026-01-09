Εκτός ελέγχου φαίνεται ότι είναι η κατάσταση στο Ιράν, καθώς οι διαδηλώσεις μεγαλώνουν καθώς οι μέρες περνούν, η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας γίνεται όλο και πιο βίαιη ως προς την προσπάθεια καταστολής και οι διαδηλωτές όλο και πιο τολμηροί.

Περισσότεροι από 50 διαδηλωτές σκοτώθηκαν στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας εναντίον των κυβερνώντων, ανακοίνωσε σήμερα μια μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 13 πρώτων ημερών του κινήματος αμφισβήτησης σε ολόκληρο το Ιράν», ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία. Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 45 νεκρούς.

#Breaking: The Islamic regime of #Iran is nearing its end. Despite attempts to cut the internet and communications across Iran, millions of Iranians—more than even last night—have taken to the streets tonight.



These videos are from #Mashhad, the second-largest city of Iran,… pic.twitter.com/5gcq0M8Ley — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 9, 2026

Κι όμως, όπως φαίνεται, μέρα με την ημέρα όλο και περισσότεροι κατεβαίνουν στους δρόμους.

#Breaking: Tonight in #Tehran, the capital city of #Iran, the number of protesters is so high that security forces of the Islamic regime have retreated from many neighborhoods after being outnumbered and unable to suppress the crowds.



These two videos were recorded in Chitgar,… pic.twitter.com/RFPyMQEkWI — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 9, 2026

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Figaro ο πρόεδρος της βουλής του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκανε αίτηση στη γαλλική κυβέρνηση να του χορηγήσει βίζα.

Παράλληλα, γνώστες της κατάστασης στο Ιράν, μεταδίδουν ότι το προσωπικό αεροσκάφος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναχώρησε στις 8:50 το πρωί της Παρασκευής από το αεροδρόμιο Μεραμπάντ της Τεχεράνης, καθώς το επίλεκτο σώμα Αμίρ Βαλί των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε να τον μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία.

Στο μεταξύ, η «διακοπή του ίντερνετ σε εθνική κλίμακα», την οποία αποφάσισαν οι ιρανικές αρχές λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν διαρκεί ήδη 24 ώρες, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια Netblocks.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Την ίδια ώρα οι διαδηλωτές δείχνουν να κατεβαίνουν στους δρόμους για την τελική μάχη.

Στην Τεχεράνη, έβαλαν φωτιά στο απόλυτο σύμβολο της Ισλαμικής Δημοκρατίας: ένα τέμενος.

Protesters in West Tehran/Iran attacked a mosque late last night & set it on fire early today. Security forces were reportedly stationed at the mosque to suppress protests. This may be among the last footage transmitted from the country before #DigitalBlackoutIran pic.twitter.com/q8LQqhtlFx — Soran Mansournia (@Soranmansournia) January 9, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις ασφαλείας είχαν τοποθετηθεί στο τζαμί για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες.

Πέραν τούτου έβαλαν φωτιά στον μεντρεσέ (θρησκευτική σχολή) στα δυτικά της Τεχεράνης, ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στη Μέση Ανατολή. Παρόμοιες θρησκευτικές σχολές, σεμινάρια και τζαμιά πυρπολήθηκαν από διαδηλωτές σε ολόκληρο το Ιράν χθες το βράδυ.

#Breaking: This is incredible. Last night, brave protesters in #Mashhad, the second-largest city of #Iran, set fire to the city’s Islamic seminary (religious school), one of the largest of its kind in the Middle East. Similar religious schools, seminaries, and mosques were set on… pic.twitter.com/i7P0Pf3dKp — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 9, 2026

«Επείγουσα» έκκληση του γιου του πρώην σάχη στον Τραμπ να παρέμβει

Την ίδια ώρα, ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και πρόσωπο της εξόριστης αντιπολίτευσης ζήτησε σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει χωρίς καθυστέρηση στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου ένα κίνημα αμφισβήτησης κατά των κυβερνώντων διευρύνεται.

Iranian Crown Prince @PahlaviReza addressed Khamenei:



“My message to Khamenei is this: step down now, and you may be able to live next to your buddy Assad in Moscow.” pic.twitter.com/vftQbqM5PL — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

«Κύριε πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση με την οποία ζητώ την προσοχή σας, τη στήριξή σας και τη δράση σας», γράφει ο Ρεζά Παχλαβί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Να είστε έτοιμος να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον ιρανικό λαό».

Ο Ρεζά Μπαχλαβί, που διαμένει κοντά στην Ουάσινγκτον, δεν διευκρίνισε τι είδους παρέμβαση αναμένει εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου, όμως δικαιολόγησε το αίτημά του από την απόφαση των ιρανικών αρχών να διακόψουν την πρόσβαση στο ίντερνετ στη χώρα και την καταστολή τους σε βάρος των διαδηλωτών.

«Κάλεσα τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και να συνταράξουν με τον αριθμό τους τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό έκαναν τη χθεσινή νύχτα», παρατήρησε ο ίδιος.

«Οι απειλές σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς έχουν επίσης κρατήσει τα κακοποιά στοιχεία του καθεστώτος σε απόσταση. Όμως, ο χρόνος πιέζει. Οι πολίτες θα βγουν στους δρόμους εκ νέου σε μια ώρα. Σας ζητώ τη βοήθειά σας», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of brave Iranians in the streets facing down live bullets. Today, they are facing not just bullets but a total communications blackout. No Internet. No… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες να «πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν εάν οι αρχές αντιδράσουν σκοτώνοντας διαδηλωτές.

Έπειτα από δύο εβδομάδες ενός κινήματος που αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, το κύμα αμφισβήτησης κερδίζει έδαφος και συνιστά μια σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία, που κυβερνά από το 1979.