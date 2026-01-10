Οι ιρανικές Αρχές άφησαν το Σάββατο ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σκλήρυνσης της καταστολής απέναντι στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν την αναταραχή σε «τρομοκράτες» και να διαμηνύουν ότι θα προστατεύσουν το υφιστάμενο σύστημα διακυβέρνησης. Μία ημέρα μετά τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέμβουν, καταγράφηκαν νέες αναφορές βίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, αν και το γενικευμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο δυσχέρανε την πλήρη αποτίμηση της κατάστασης.

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε κεντρική φωνή της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης, απηύθυνε το πιο σαφές μέχρι σήμερα κάλεσμα για διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε εξέγερση με στόχο την ανατροπή της ηγεσίας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δημοτικό κτίριο στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, πυρπολήθηκε, αποδίδοντας το περιστατικό σε «ταραξίες». Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση πρόβαλε πλάνα από κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις στις πόλεις Σιράζ, Κομ και Χαμαντάν.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μεγάλες συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη και φωτιές να καίνε στους δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε βίντεο από νυχτερινή διαμαρτυρία στη συνοικία Σαανταταμπάντ της Τεχεράνης, ακούγεται άνδρας να δηλώνει ότι το πλήθος είχε καταλάβει την περιοχή, ενώ φωνάζονταν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Θάνατος στον Χαμενεΐ», σε αναφορά στον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε τις τοποθεσίες των συγκεκριμένων βίντεο.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας ως αντίδραση στην εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού και εξελίχθηκαν γρήγορα σε πολιτικό κίνημα, με τους διαδηλωτές να ζητούν τον τερματισμό της κληρικαλικής διακυβέρνησης. Οι Αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν την αναταραχή. Η ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 2.300 άτομα έχουν συλληφθεί.

Μάρτυρας στο δυτικό Ιράν, με τον οποίο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραξιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν «τρομοκράτες» ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές και αστυνομικές βάσεις τις δύο προηγούμενες νύχτες, κάνοντας λόγο για νεκρούς πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και για εκτεταμένες καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Τόνισαν ότι η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης και η διατήρηση της ασφάλειας αποτελούν «κόκκινη γραμμή». Παράλληλα, ο τακτικός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διαβεβαίωνε ότι θα «προστατεύσει και θα διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές της χώρας και τη δημόσια περιουσία».

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, ο 65χρονος Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι γιος του σάχη που ανατράπηκε στην επανάσταση του 1979, δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα οδηγηθεί «στα γόνατα». Κάλεσε τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεών τους και ανέφερε ότι προετοιμάζεται να επιστρέψει σύντομα στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι «ο στόχος δεν είναι πλέον απλώς να βγαίνουμε στους δρόμους, αλλά να προετοιμαστούμε για την κατάληψη και διατήρηση των κέντρων των πόλεων». Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Παχλαβί, ένδειξη ότι αναμένει την εξέλιξη της κρίσης προτού στηρίξει ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Η ιρανική ηγεσία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα κύματα κοινωνικής αναταραχής στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών διαδηλώσεων του 1999, των κινητοποιήσεων μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2009, των διαμαρτυριών για την οικονομική δυσχέρεια το 2019 και των γεγονότων του 2022, μετά τον θάνατο γυναίκας υπό κράτηση με την κατηγορία παραβίασης του ενδυματολογικού κώδικα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι συμμετείχε μαζί με το Ισραήλ σε πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνδράμουν τους διαδηλωτές. Την Παρασκευή δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς», προσθέτοντας ότι ελπίζει οι διαδηλωτές στο Ιράν να παραμείνουν ασφαλείς, καθώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα συμπεριλάβει το Ιράν σε λίστα χωρών όπου θα μπορούσε να παρέμβει, μετά και την αποστολή δυνάμεων για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας μία εβδομάδα νωρίτερα.

Στους δρόμους, ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ του Παχλαβί, όπως «Ζήτω ο σάχης», ωστόσο η πλειονότητα των συνθημάτων ζητούσε τον τερματισμό της κληρικαλικής διακυβέρνησης ή άμεσες λύσεις στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα. Γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν ανέφερε ότι από την Παρασκευή μεγάλος αριθμός τραυματισμένων διαδηλωτών μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία, με ορισμένους να φέρουν σοβαρούς ξυλοδαρμούς, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στα άκρα και βαθιά τραύματα. Τουλάχιστον 20 άτομα σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πυρά με πραγματικά πυρομαχικά, εκ των οποίων πέντε υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους.

Την Παρασκευή, ο Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι δρουν για λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι επιτίθενται σε δημόσια περιουσία και προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί όσους ενεργούν ως «μισθοφόροι ξένων δυνάμεων». Το γραφείο δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τρία μέλη της πολιτοφυλακής Μπασίτζ σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με «ένοπλους ταραξίες» στην πόλη Γκαχσαράν, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Επιπλέον, ένας αξιωματικός ασφαλείας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στη Χαμαντάν, ενώ ο γιος ανώτερου αξιωματικού, του εκλιπόντος ταξίαρχου Νουραλί Σουσχταρί, σκοτώθηκε στην περιοχή Αχμανταμπάντ της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Άλλοι δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες δύο νύχτες στην πόλη Σουσχτάρ, στην επαρχία Χουζεστάν.

Οι Αρχές έχουν χαρακτηρίσει τις διαμαρτυρίες για την οικονομία ως θεμιτές, καταδικάζοντας ωστόσο έντονα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εκείνους που αποκαλούν βίαιους ταραξίες.