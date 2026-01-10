Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, την ώρα που οι ιρανικές αρχές εξέδωσαν συντονισμένες και αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές. Γιατροί και υγειονομικοί σε δύο νοσοκομεία δήλωσαν στο BBC ότι οι δομές υγείας έχουν υπερφορτωθεί από τον αριθμό και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Ένας γιατρός ανέφερε ότι το εξειδικευμένο οφθαλμολογικό νοσοκομείο στην Τεχεράνη έχει τεθεί σε κατάσταση κρίσης, ενώ το BBC έλαβε μήνυμα από υγειονομικό σε άλλο νοσοκομείο, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει επαρκής αριθμός χειρουργών για να αντιμετωπιστεί η μαζική εισροή τραυματιών.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε «μεγάλο κίνδυνο» και προειδοποίησε: «καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε κι εμείς να πυροβολούμε». Παράλληλα, το Ιράν, με επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μετέτρεψαν τις διαδηλώσεις σε αυτό που χαρακτήρισε «βίαιες ανατρεπτικές ενέργειες και εκτεταμένους βανδαλισμούς».

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, που συνεχίστηκαν και την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες περιοχές της χώρας, με δύο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους. Το BBC και τα περισσότερα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα δεν επιτρέπεται να κάνουν ρεπορτάζ εντός του Ιράν, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης η χώρα βρίσκεται υπό σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συλλογή και επιβεβαίωση πληροφοριών.

Γιατρός από το Ιράν, ο οποίος επικοινώνησε με το BBC μέσω δορυφορικού διαδικτύου Starlink το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε ότι το νοσοκομείο Φαραμπί, το κύριο οφθαλμολογικό κέντρο της Τεχεράνης, έχει τεθεί σε κατάσταση κρίσης, με τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών να αδυνατούν να ανταποκριθούν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανεστάλησαν οι μη επείγουσες εισαγωγές και επεμβάσεις, ενώ κλήθηκε επιπλέον προσωπικό για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

Το BBC έλαβε επίσης βίντεο και ηχητικό μήνυμα από υγειονομικό σε νοσοκομείο της νοτιοδυτικής πόλης Σιράζ, ο οποίος ανέφερε ότι μεταφέρονται μαζικά τραυματίες και ότι το νοσοκομείο δεν διαθέτει αρκετούς χειρουργούς. Υποστήριξε ότι πολλοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι και στα μάτια. Υγειονομικός σε άλλο νοσοκομείο της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των ασθενών τους περιλαμβάνονται άτομα με τραύματα από πυρά.

Από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, καθώς και 21 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activist News Agency (HRANA). Το ίδιο πρακτορείο ανέφερε ότι περισσότεροι από 2.311 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Η νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO) έκανε λόγο επίσης για τουλάχιστον 51 νεκρούς διαδηλωτές, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, ενώ το BBC Persian έχει επιβεβαιώσει τις ταυτότητες 26 θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών.

Η ιρανική αστυνομία υποστήριξε ότι κανείς δεν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής στην Τεχεράνη, ωστόσο ανέφερε ότι 26 κτίρια πυρπολήθηκαν και ότι οι υλικές ζημιές ήταν εκτεταμένες. Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι βαθιά ανήσυχα από την απώλεια ανθρώπινων ζωών, τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι σε κάθε σημείο του κόσμου έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά και οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να προστατεύουν αυτό το δικαίωμα».

FILE – Iranians protest a 22-year-old woman Mahsa Amini’s death after she was detained by the morality police, in Tehran, Sept. 20, 2022, in this photo taken by an individual not employed by the Associated Press and obtained by the AP outside Iran. (AP Photo/ File)

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία υπογραμμίζουν ότι «οι ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους και να επιτρέψουν την ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης χωρίς φόβο αντιποίνων».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκε αμετακίνητος σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία μέσω του αίματος εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων και δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε όσους το αρνούνται». Αργότερα, σε ομιλία του σε συγκέντρωση υποστηρικτών που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν θα διστάσει να αντιμετωπίσει τα καταστροφικά στοιχεία».

Σε αντίθεση, ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «μεγαλειώδεις» και κάλεσε τους Ιρανούς να προχωρήσουν σε περαιτέρω στοχευμένες κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο, δηλώνοντας σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στόχος είναι πλέον «η κατάληψη και διατήρηση των κέντρων των πόλεων». Ο ίδιος, που ζει στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι προετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα.

Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στο Ιράν Σερ Σάιμον Γκας δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι «δεν πρέπει να προτρέχουμε» όσον αφορά την αλλαγή καθεστώτος, επισημαίνοντας ότι η απουσία οργανωμένης αντιπολίτευσης δυσκολεύει τη συσπείρωση γύρω από μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι τρέχουσες διαδηλώσεις διαφέρουν από τις προηγούμενες, καθώς προσελκύουν ένα πολύ ευρύτερο κοινωνικό φάσμα, με αφορμή την αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες λόγω της κατάστασης της οικονομίας.

Στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι «οι άνθρωποι φαίνεται να καταλαμβάνουν πόλεις που μέχρι πριν λίγες εβδομάδες θεωρούνταν απίθανο». Επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την ιρανική ηγεσία, διευκρινίζοντας ότι τυχόν αμερικανική εμπλοκή δεν θα σήμαινε ανάπτυξη στρατευμάτων στο έδαφος.

Αργότερα την Παρασκευή, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «παραληρηματικές» τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος κατηγόρησε το Ισραήλ και την Ουάσινγκτον ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του καθεστώτος. Νωρίς το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Ο Ιρανός πολιτικός ακτιβιστής Τάγκι Ραχμανί, ο οποίος έχει εκτίσει 14 χρόνια φυλάκισης στο Ιράν και του οποίου η σύζυγος, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκές Μοχαμαντί, συνελήφθη εκ νέου τον Δεκέμβριο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την αμερικανική στήριξη, υποστηρίζοντας ότι η ξένη παρέμβαση μπορεί να καταστήσει την αντιπολίτευση εξαρτημένη.

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές Αρχές ασφαλείας και Δικαιοσύνης εξέδωσαν σειρά συντονισμένων προειδοποιήσεων, υιοθετώντας σκληρότερη ρητορική και επαναλαμβάνοντας το μήνυμα «μηδενικής ανοχής» του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Το Συμβούλιο ανέφερε ότι θα ληφθούν «αποφασιστικά και αναγκαία νομικά μέτρα» κατά των διαδηλωτών, τους οποίους χαρακτήρισε «ένοπλους βανδάλους», ενώ το τμήμα πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατικές ενέργειες» και ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «μέχρι την πλήρη ήττα του σχεδίου του εχθρού».