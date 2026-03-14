Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς προσπάθησε να γίνει μουσικός αλλά δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.

Ο βετεράνος Σέρβος στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Boban goes to college», αποφάσισε να επισκεφτεί το Κολέγιο του Αριζόνα Στέιτ για να ζήσει μία διαφορετική εμπειρία με την μπάντα.

Ο πρώην NBAer, αρχικά δοκίμασε να παίξει ντραμς και στην συνέχεια τριγωνάκι, κάνοντας πρόβα μαζί με τους μουσικούς, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν επιτυχημένη, καθώς δεν τα κατάφερε σε κανένα από τα δύο!

Μάλιστα αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο μαέστρος της μπάντας του κολλεγίου, να του δείξει… την πόρτα της εξόδου από την μπάντα!

