Μετ’ εμποδίων διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας στο Ιράκ μεταξύ της Ερμπίλ και της Αλ Μινά, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης άρχισαν να ακούγονται σειρήνες και την ίδια ώρα να εμφανίζονται στο βάθος του ορίζοντα πύραυλοι, που είχαν ως κατεύθυνση στόχους προς την ευρύτερη περιοχή.

Οι πύραυλοι είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν και είχαν ως στόχο την αμερικανική βάση, με τους ανθρώπους του αγώνα να διακόπτουν το παιχνίδι για λόγους ασφαλείας

Πάντως το παιχνίδι μετά την διακοπή ολοκληρώθηκε με την Ερμπίλ να παίρνει τη νίκη με 3-2 με γκολ στο 17ο λεπτό των καθυστερήσεων.