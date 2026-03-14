Τις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ με το NBA Europe, σχολίασε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μετά το τέλος του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την Euroleague.

Ο τεχνικός της Τουρκικής ομάδας τόνισε χαρακτηριστικά πως όλα γίνονται για τα χρήματα κάτι που ο ίδιος το έχει αποδεχθεί.

Αναλυτικά όσα είπε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

Για το NBA Europe: «Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, και η επιλογή είναι πολύ δύσκολη. Είμαι ερωτευμένος με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αγαπώ και το ΝΒΑ, ειδικά όταν έρχονται τα playoffs και γνωρίζω τους παίκτες εκεί. Έχω οικογένεια και παιδιά που ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες από το σπίτι.

Είμαι ερωτευμένος με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ελπίζω να βρούμε μια λύση για να συνεχίσουμε να παίζουμε σε ατμόσφαιρες όπως αυτή. Όπως όταν έρχεσαι στη Σερβία, την Ελλάδα, το Κάουνας και η Φενερμπαχτσέ έχει υπέροχη ατμόσφαιρα.

Ελπίζω να βρούμε μια λύση, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι. Πρέπει να βελτιωθούμε και να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Όλα γίνονται για τα χρήματα. Έτσι είναι η ζωή».

Για την FIBA και το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ: «Μιλήσαμε για αυτό. Όλοι παραπονιούνται για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το ένιωσε και το NBA. Η FIBA βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές. Δεν μου αρέσει η FIBA. Πάντα είναι πίσω από όλα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ακόμα και με τη FIBA.

Οι σύλλογοι παραπονιούνται για τα οικονομικά, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το NBA βρίσκεται εδώ. Η FIBA και η Euroleague μάχονται εδώ και 20 χρόνια, και γι’ αυτό η FIBA κινείται προς την κατεύθυνση του NBA. Είναι λογικό. Όλοι θέλουν να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για τους ίδιους. Αν γίνεται κάτι στον αθλητισμό, πρέπει να αφορά τους οπαδούς.

Για τι μιλάμε; Για το Μάντσεστερ και τους οπαδούς του; Πού είναι η λογική εδώ; Ο κόσμος με ρωτάει πάντα, αλλά εγώ είμαι απλώς ο προπονητής, ο σύλλογος θα δώσει την απάντηση. Υπάρχουν πολλές φήμες και κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει.

Δεν θα είναι πολύ καλύτερα αν εμφανιστεί το ΝΒΑ. Δεν έχει νόημα λόγω των τηλεοπτικών αγορών και των οπαδών. Το ΝΒΑ έχει ιδέες και τρόπους, αλλά ανησυχώ για τους οπαδούς και την ουσία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που για μένα είναι όμορφο».