Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επεξεργάζεται προκαταρκτικά σχέδια για ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου μαζικών αεροπορικών πληγμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal. Οι συζητήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των πρόσφατων αυξημένων απειλών του Αμερικανού προέδρου προς την Ισλαμική Δημοκρατία, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διεργασιών, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν πώς θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι τελευταίες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, καθώς και ποιοι στόχοι ενδέχεται να πληγούν. Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση είναι μια εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση στην Ουάσιγκτον για συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό ενόψει πιθανής επίθεσης, διευκρινίζοντας ότι οι συζητήσεις αυτές δεν σηματοδοτούν κατ’ ανάγκη επικείμενο πλήγμα, αλλά εντάσσονται στη συνήθη διαδικασία στρατιωτικού σχεδιασμού.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε αιχμές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αντιδράσουν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το Σάββατο, έγραψε: «Το Ιράν βλέπει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Μια αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν δεν θα ήταν χωρίς προηγούμενο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την πρώτη στην ιστορία των ΗΠΑ στρατιωτική επίθεση σε ιρανικό έδαφος τον Ιούνιο. Τότε, οι αμερικανικές δυνάμεις έριξαν τουλάχιστον έξι βόμβες τύπου «bunker buster» σε τρεις στόχους, μεταξύ των οποίων και το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, μια ιδιαίτερα οχυρωμένη εγκατάσταση κρυμμένη σχεδόν 300 πόδια κάτω από βουνό.

Οι βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν μετά από απειλές του Ιράν ότι θα χρησιμοποιούσε τις πυρηνικές του δυνατότητες εναντίον του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου των δύο χωρών, και συντονίστηκαν με τις εκτεταμένες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της στρατιωτικής υποδομής της Τεχεράνης.

Η απειλή αμερικανικής παρέμβασης έρχεται έπειτα από επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει υπέρ των διαδηλωτών, εφόσον το ιρανικό καθεστώς συνεχίσει να ασκεί βία εναντίον των πολιτών του. «Καλύτερα να μην ξεκινήσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς», προειδοποίησε την Παρασκευή.

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει τα χέρια του «βαμμένα με το αίμα των Ιρανών», σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν την ίδια ημέρα. «Οι τρομοκράτες καταστρέφουν τους ίδιους τους δρόμους τους… για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή είπε ότι θα τους βοηθήσει», δήλωσε απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών που φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική!», προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε να προσέξει την κατάσταση στη δική του χώρα».

Το Σάββατο, το Ιράν απείλησε ότι οι διαδηλωτές, αλλά και όσοι τους παρέχουν βοήθεια, θα θεωρούνται «εχθροί του Θεού», αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή. Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των νεκρών σε ολόκληρη τη χώρα έχει φτάσει τουλάχιστον τους 65, εκ των οποίων οι 50 ήταν διαδηλωτές, ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ξεπερνά τους 200.