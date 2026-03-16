Ο Tζουάν Λαπόρτα επανεξελέγη στην προεδρία της Μπαρτσελόνα. Με 32.934 ψήφους συγκέντρωσε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό προτιμήσεων στην ιστορία των εκλογών του συλλόγου (ο Σάντρο Ροσέλ είχε 35.021 το 2010) και πήρε το 67,93%. Ο ίδιος, μέσα σε αποθέωση από τους συνεργάτες του, υποσχέθηκε λαμπρές μέρες για τον σύλλογο.

«Ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας και η επικύρωση της δουλειάς που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Το αποτέλεσμα μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε: να ολοκληρώσουμε το ‘Καμπ Νου’ και το νέο ‘Παλάου’, να συνεχίσουμε να δυναμώνουμε αυτήν την ομάδα, με τον Φλικ στον πάγκο και τον Ντέκο στα γραφεία», ανέφερε και κατέληξε: «Αυτό το αποτέλεσμα είναι ηχηρό και μας δίνει μεγάλη δύναμη, τόσο πολύ που μας κάνει ασταμάτητους. Κανείς δεν θα μας σταματήσει! Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Μπάρτσα ενάντια σε όλους. Έρχονται συναρπαστικά χρόνια και θα είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Ζήτω η Μπάρτσα και ζήτω η Καταλονία!».