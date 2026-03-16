Κόκκινο χτύπησε το αλκοτέστ σε 43χρονο οδηγό Ι.Χ. αυτοκινήτου που τα μεσάνυχτα έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα στην περιοχή του Πειραιάhttps://www.newsbeast.gr/tag/peiraias.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέτρηση έδειξε 1,19 mg/l αέρα με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και του αφαιρέθηκαν τα στοιχεία οδήγησης.

Ο 43χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, σε κατάσταση μέθης, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του όταν αυτό μπήκε στην οδό Θερμοπυλών, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα και να προκαλέσει ζημιές σε κάδους απορριμμάτων και κολωνάκια επί του πεζοδρομίου.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ξύπνησαν από τον θόρυβο και δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν είδαν ότι ο 43χρονος είχε μετατρέψει τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους σε… συγκρουόμενα.

Την προανάκριση ανέλαβε η Τροχαία Πειραιά.