Συνεχίζει να ανεβαίνει στις λίστες των κορυφαίων όλων των εποχών του Ολυμπιακού ο Αγιούμπ Ελ Καμπί και το Σάββατο (14/3) σημείωσε ακόμη δύο τέρματα με τους Ερυθρόλευκους αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Από τα 80 που έφτασε ο διεθνής στράικερ τα 52 από αυτά είναι στο πρωτάθλημα και πλέον άφησε πίσω του τον Παύλο Βασιλείου (51) και έφτασε στην 18η θέση τον Τάσο Μητρόπουλο. Μπροστά του είναι πλέον ο Κώστας Μήτρογλου (57) και ο Υβ Τριαντάφυλλος (59). Ο Ελ Καμπί – ως γνωστόν –

στη λίστα με τους σκόρερ του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις έχει πλέον περάσει τον Γιώργο Δαρίβα (79), ο οποίος βρισκόταν στην 19η θέση. Βρίσκεται στην 18η θέση μαζί με τον Ίλια Ίβιτς (80) και μπροστά του είναι οι Γιώτης Τσαλουχίδης (81) και Κώστας Μήτρογλου (82).

Εκτός αυτού όμως ο Ελ Καμπί έφτασε τα 17 γκολ στο Πρωτάθλημα και ήδη έχει κάνει την καλύτερη του επίδοση ever και σε σχέση με τις δύο προηγούμενες σεζόν του, αφού τόσο το 2023-24 είχε 15 σε 21 αγώνες, και το 2024-25 είχε πάλι 15 σε 24 αγώνες.