Η Κίνα και οι ΗΠΑ παραμένουν σε επικοινωνία όσον αφορά επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ύστερα από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι θα μπορούσε να αναβάλει προσεχές ταξίδι του στο Πεκίνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ παραμένουν σε επικοινωνία για το ζήτημα της επίσκεψης του προέδρου Τραμπ στην Κίνα, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζιαν. Αυτός απέφυγε να σχολιάσει σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο για να συμβάλει η Κίνα μαζί με άλλους να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε το αίτημα του Πεκίνου για παύση των εχθροπραξιών.

Η Κίνα καλεί εκ νέου όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να αποφύγουν οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση των εντάσεων και να αποτρέψουν οι περιφερειακές αναταραχές να έχουν ακόμη πιο σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να μεταβεί στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου ως τις 2 Απριλίου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει τις ημερομηνίες της επίσκεψής του.

Ο Τραμπ ζήτησε χθες, Κυριακή, τη βοήθεια του NATO και της Κίνας για να αποκατασταθεί ο διάπλους από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Είπε ότι θα ήθελε μια κινεζική απάντηση πριν από την επίσκεψή του, ελλείψει της οποίας θα μπορούσε να καθυστερήσει το ταξίδι του. Χρησιμοποίησε ως επιχείρημα τη σημασία των Στενών του Ορμούζ για τις κινεζικές μεταφορές.

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler, περισσότερες από τις μισές εισαγωγές αργού της Κίνας μεταφέρονται δια θαλάσσης και στην πλειονότητά τους μέσω των Στενών του Χορμούζ.