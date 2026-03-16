Μια 21χρονη μπέιμπι σίτερ-«τέρας» στις ΗΠΑ καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αφού κακοποιούσε το μωρό φίλων της, αφήνοντάς το για ώρες χωρίς φαγητό και νερό την ώρα που εκείνη έτρωγε μπροστά του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το κορόιδευε και το απειλούσε όταν έκλαιγε.

Η Carly Rae Webb, από την κομητεία Bedford της Βιρτζίνια, φρόντιζε το κοριτσάκι στο σπίτι των γονιών του από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024. Αντί όμως να το προσέχει, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το παραμελούσε συστηματικά και το κακοποιούσε, όσο ήταν μόνη μαζί του.

Οι κάμερες που αποκάλυψαν την κακοποίηση

Οι γονείς είχαν τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, οι οποίες κατέγραψαν μεγάλο μέρος της κακοποίησης. Ωστόσο, άρχισαν να εξετάζουν το υλικό μόνο όταν η Webb έκανε ένα «αθώο» σχόλιο στις αρχές του 2024 που τους προκάλεσε υποψίες. Το παιδί ήταν τότε μικρότερο των δύο ετών και δεν μπορούσε να εξηγήσει τι συνέβαινε κάθε φορά που έμενε μόνο με την μπέιμπι σίτερ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς παρουσίασαν ώρες από βίντεο των καμερών, όπου φαίνεται η 21χρονη να αγνοεί το παιδί, να το κοροϊδεύει όταν κλαίει και σε μια περίπτωση να προσποιείται ότι το πυροβολεί με ένα παιχνίδι-όπλο, ενώ εκείνο ουρλιάζει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, υπήρχαν ημέρες που το μικρό κορίτσι έμενε μέχρι και 21 ώρες χωρίς φαγητό ή νερό όσο βρισκόταν υπό την επίβλεψη της Webb. Παράλληλα, η μπέιμπι σίτερ άφηνε το παιδί έως και εννέα ώρες στο κρεβατάκι του, χωρίς να το βγάζει από εκεί.

Σε αρκετά βίντεο φαίνεται η ίδια να τρώει μπροστά στο πεινασμένο παιδί ή να πετάει το φαγητό που είχαν ετοιμάσει οι γονείς για να του δοθεί. Όταν το κοριτσάκι έκλαιγε, εκείνη το χλεύαζε ή το έβριζε, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Ο πατέρας του παιδιού δήλωσε συγκλονισμένος, όταν είδε το υλικό από τις κάμερες. «Όταν είδα τα βίντεο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δόξα τω Θεώ που είχαμε τις κάμερες», ανέφερε.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Παρά τη σκληρή μεταχείριση για μήνες, το παιδί δεν παρουσίασε εμφανή τραύματα, ενώ οι γιατροί δεν διαπίστωσαν υποσιτισμό ή αναπτυξιακές καθυστερήσεις.

Ωστόσο, ο δικαστής της κομητείας Bedford, James Updike, δήλωσε ότι στα 47 χρόνια καριέρας του δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά υπόθεση στην οποία τόσο μεγάλο μέρος της κακοποίησης να έχει καταγραφεί σε βίντεο. Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της 21χρονης «ένα σαφές μοτίβο σκληρότητας και παραμέλησης», πριν την κρίνει ένοχη για όλες τις κατηγορίες.

Η Carly Rae Webb καταδικάστηκε τελικά σε 12 μήνες φυλάκιση και τρία χρόνια επιτήρησης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.