Εντός του επόμενου μήνα πρόκειται να ολοκληρωθεί η νέα δομή στην Αγιά, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου στο Action24, ανέφερε: «Έχει κατέβει όλος ο εξοπλισμός. Έχουμε έρθει και σε μια συμφωνία προκειμένου να την έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και να λειτουργήσει ως προσωρινός χώρος».

«Μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι πλήρως έτοιμη στις συνθήκες που θέλουμε. Αντιστοίχως για το Ηράκλειο, αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει σε κάποιους χώρους και πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε και το πού θα έχουμε την προσωρινή δομή του Ηρακλείου».

«Επειδή παντού μπορεί να υπάρχει παράνομη είσοδο από μετανάστες, συζητάμε και με τις άλλες περιφερειακές ενότητες όχι για δομές εκεί πέρα, αλλά για να μπορέσει να υπάρξει μια πρώτη διαχείριση. Όμως, θέλω να είμαι σαφής: εμείς τις δομές θα τις έχουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε ροές. Οι δομές δεν είναι λύση», συμπλήρωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.