Τι θα λέγατε να περιπλανηθείτε στα σοκάκια όπου κάποτε περπατούσαν ο Μπαχ και ο Γκαίτε; Στη Λειψία θα ζήσετε αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, σε ένα ταξίδι που αξίζει να κάνετε κάποια στιγμή στη ζωή σας.

Η Λειψία, η cool και δημιουργική πόλη της Γερμανίας, γνωστή και ως «Hypezig» (ένα λογοπαίγνιο με το Berlin και το Hype), συνδυάζει αρτ νουβό αρχιτεκτονική, μουσική παράδοση και έντονη πολιτιστική ζωή. Και είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει, ειδικά, αν είστε πιο μποέμ τύποι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη της Σαξονίας, και συχνά την αποκαλούν και η «πόλη των ηρώων», καθώς διαδραμάτισε κομβικό ρόλο το 1989 στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου, με μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από εκεί τον Μάιο και εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γερμανία.

Είναι, όμως, και η πόλη του Μπαχ και μάλιστα, στην εκκλησία του Αγίου Θωμά συνέθεσε εκεί μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του, ενώ υπήρξε μαέστρος της χορωδίας για 27 χρόνια έως το θάνατό του. Ο Γκαίτε, πάλι, αποκαλούσε τη Λειψία, το «μικρό Παρίσι». Ο ταξιδιώτης θα ανακαλύψει όλη την πολιτική ιστορία της πρώην ανατολικής Γερμανίας και την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990 στο Leipzig Forum of Contemporary History.

Επίσης, το Παλιό Δημαρχείο που δεσπόζει στην τεράστια πλατεία της κεντρικής αγοράς από το 1556 και σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Ιστορίας της πόλης. Και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου θα μάθετε όλα όσα θέλετε για την ιστορία της πόλης.

