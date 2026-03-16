Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής «Etalia A», σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης που είχε δημοσιοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η συναλλαγή αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους 0,1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο, στην εταιρεία απόκτησης Leon Issuer DAC, η οποία συνδέεται με την Bain Capital.

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, η ολοκλήρωση της συμφωνίας ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της τράπεζας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η doValue Greece, ενώ χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής ήταν η Morgan Stanley & Co. International plc.

Ως νομικοί σύμβουλοι συμμετείχαν οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες για το Ελληνικό δίκαιο και Clifford Chance LLP για το Αγγλικό δίκαιο.