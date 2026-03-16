Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, παρακολούθησε δοκιμή πραγματικών πυρών πολλαπλών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων, μαζί με την έφηβη κόρη του, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η παρουσία του εκεί, σύμφωνα με αναλυτές, είναι πιθανή απάντηση στην συνεχιζόμενη στρατιωτική άσκηση ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, την οποία η Βόρεια Κορέα θεωρεί πρόβα εισβολής.

Το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA) ανέφερε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, παρακολούθησε την άσκηση, στην οποία συμμετείχαν 12 εκτοξευτές πυραύλων υπερακρίβειας διαμετρήματος 600 χιλιοστών στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Βόρειας Κορέας.

«Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, η στρατιωτική υποδομή του αντιπάλου εντός της εμβέλειας κρούσης του δεν θα μπορεί ποτέ να επιβιώσει», είπε ο Κιμ.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε το Σάββατο ότι εντόπισε περίπου 10 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας προς την ανατολική θάλασσα. Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε τις εκτοξεύσεις πρόκληση που παραβίασε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαγορεύουν οποιεσδήποτε βαλλιστικές δραστηριότητες από τη Βόρεια Κορέα.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν δοκίμασε τα νέα όπλα

Πριν τέσσερις ημέρες ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μαζί με την έφηβη κόρη του εμφανίστηκαν να πυροβολούν με πιστόλια κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοστάσιο παραγωγής όπλων.

Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες του καθεστώτος να εκσυγχρονίσει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, έπειτα από χρόνια έντονης εστίασης στο πυρηνικό πρόγραμμα.

«Προκλητική και επιθετική πρόβα πολέμου»

Την περασμένη εβδομάδα, η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ–Νότιας Κορέας αποτελούν μια «προκλητική και επιθετική πρόβα πολέμου» που θα βλάψει τη σταθερότητα της περιοχής. Η Νότια Κορέα και η Ουάσινγκτον υποστηρίζουν ότι οι ασκήσεις είναι καθαρά αμυντικές και έχουν στόχο να δοκιμάσουν την ετοιμότητα απέναντι σε στρατιωτικές απειλές από τη Βόρεια Κορέα.

Την Κυριακή, η Βόρεια Κορέα δήλωσε ότι θα διεξάγει συχνά τέτοιες ασκήσεις για τον έλεγχο της αποτρεπτικής της ισχύος στον πόλεμο.

Σημειώνεται πως η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί δοκιμαστικές εκτοξεύσεις μιας ευρείας γκάμας βαλλιστικών και πυραύλων cruise για περισσότερες από δύο δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να αναπτύξει μέσα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, τα οποία πιστεύεται ότι έχει ήδη κατασκευάσει επιτυχώς.

Ως αποτέλεσμα, η Πιονγκγιάνγκ βρίσκεται υπό πολλαπλές κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 2006, αλλά παραμένει ανυποχώρητη, παρά τα σοβαρά εμπόδια που έχουν δημιουργήσει οι κυρώσεις στο εμπόριο, την οικονομία και την άμυνά της.