Είναι γνωστό ως το «Ρόδο του Βορρά» και αποτελεί το πολιτιστικό κέντρο της βόρειας Ταϊλάνδης. Ο λόγος για το Τσιάνγκ Μάι, έναν προορισμό ιδανικό για όσους θέλουν να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία σε ένα μέρος που πέρα από τις φυσικές του ομορφιές, συνδυάζει μοναδικά την παράδοση και την πολιτιστική κουλτούρα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Το Τσιάνγκ Μάι υπήρξε το κέντρο του ανεξάρτητου βασιλείου Lanna για αιώνες, γεγονός που του έχει χαρίσει μια μοναδική πολιτιστική ταυτότητα, διαφορετική από την κεντρική Ταϊλάνδη. Ιδρύθηκε το 1296 από τον Βασιλιά Mengrai ως η νέα πρωτεύουσα του Βασιλείου Lanna (που σημαίνει «Βασίλειο του Εκατομμυρίου Αγρών Ρυζιού»), διαδεχόμενη την προηγούμενη πρωτεύουσα, Τσιάνγκ Ράι. Μάλιστα, το ιστορικό κέντρο της πόλης περιβάλλεται ακόμα από απομεινάρια των αρχαίων τειχών και της τάφρου που κατασκευάστηκαν για την προστασία της. Η πόλη φιλοξενεί, επίσης, πάνω από 300 βουδιστικούς ναούς, πολλούς εκ των οποίων εντός των τειχών της Παλιάς Πόλης.

Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα

Νέα Πόλη: Παρεμπιπτόντως, το όνομα «Chiang Mai» στα ταϊλανδέζικα σημαίνει «Νέα Πόλη», αφού ήταν η νέα πρωτεύουσα του βασιλείου της εποχής.

Wat Phra That Doi Suthep: Ο σημαντικότερος ναός της πόλης, είναι σκαρφαλωμένος στο βουνό, προσφέροντας μια πανοραμική θέα που «κόβει» την ανάσα.

Παλιά Πόλη: Περιλαμβάνει εμβληματικούς ναούς όπως ο Wat Phra Singh και ο Wat Chedi Luang.

Εθνικό Πάρκο Doi Inthanon: Η ψηλότερη κορυφή της Ταϊλάνδης, ιδανική για πεζοπορία και επίσκεψη σε καταρράκτες.

Καταφύγια Ελεφάντων: Επιλέξτε ηθικά πάρκα για μια υπεύθυνη εμπειρία κοντά στα ζώα.

Νυχτερινές Αγορές: Η Κυριακάτικη Αγορά και το Night Bazaar συγκεντρώνουν πλήθος τουριστών που μεταξύ άλλων έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις τοπικές γεύσεις.

Ιδανική περίοδος για να επισκεφτεί κανείς το Τσιάνγκ Μάι είναι από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, καθώς θεωρείται «δροσερή» εποχή με καθαρό ουρανό και ιδανικές θερμοκρασίες. Τότε είναι και η κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος δεν θεωρούνται και οι καλύτεροι για να ταξιδέψει κανείς εδώ, καθώς σημειώνεται η «Burning Season» (γεωργικές καύσεις), που προκαλεί συχνά έντονη αιθαλομίχλη.

