Ο Ταΰγετος κρύβει πολλές εκπλήξεις που αξίζει κανείς να ανακαλύψει. Και μία από αυτές είναι και οι πηγές του Κνακίωνα (ή Νεδουσίου) που αποτελούν έναν κρυμμένο παράδεισο με καταρράκτες, ρεματιές, ενώ το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη που βρίσκεται εκεί, είναι η πινελιά που απογειώνει το σκηνικό.

Ειδικά, αν είστε φυσιολάτρες ή σας αρέσει η πεζοπορία, η περιοχή αυτή είναι η ιδανική επιλογή, καθώς θα απολαύσετε μια μαγευτική διαδρομή μέσα σε πυκνή βλάστηση. Οι Πηγές του Κνακίωνα, απέχουν μόλις 9 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη, ενώ βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το χωριό Τρύπη στις ανατολικές πλαγιές του Ταϋγέτου.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός κατηφορικού δρόμου και στο τέλος αυτού θα ανακαλύψετε τους

Σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το τέλος του δρόμου (μετά το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη), βρίσκεται ο καταρράκτης που σχηματίζει μια λιμνούλα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, η ροή είναι εντυπωσιακή και διατηρείται συνήθως μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.

Εδώ, σχηματίζονται και οι «λούμπες», όπως ονομάζουν οι ντόπιοι τις φυσικές πισίνες που σχηματίζονται στο ποτάμι. Τα νερά είναι εξαιρετικά παγωμένα, αλλά πολλοί επισκέπτες τολμούν βουτιές το καλοκαίρι. Η άνοιξη είναι η καλύτερη περίοδος για να δείτε τον καταρράκτη σε πλήρη ροή, ενώ το καλοκαίρι προσφέρει την απόλυτη ανάσα δροσιάς κάτω από τα πλατάνια. Στον προαύλιο χώρο του Αγίου Ιωάννη μπορείτε να κάνετε πικ νικ με την παρέα σας.

Δείτε τις φωτογραφίες