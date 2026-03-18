Σε δωρεάν διανομή καυσόξυλων στους πολίτες θα προχωρήσει ενόψει της νέας κακοκαιρίας ο δήμος Αγίας Παρασκευής.

Η διάθεση των καυσόξυλων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου, από τις 08:00 έως τις 13:00, με σειρά προτεραιότητας, στο σημείο διανομής που θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας, στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης», στην οδό Σπάρτης 1.

Κάθε κάτοικος θα παραλάβει ίση ποσότητα καυσόξυλων, ενώ για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εναλλακτικά ενός πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ, που αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία στην Αγία Παρασκευή.

Η ανακοίνωση του δήμου

«Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες ότι προχωρά στη δωρεάν διανομή καυσόξυλων για τους κατοίκους της περιοχής.

Η δράση υλοποιείται από την Πολιτική Προστασία του Δήμου, μετά από σχετικές άδειες του Δασαρχείου, στο πλαίσιο εργασιών καθαρισμού του Υμηττός και του λόφου Τσακού από ξερά πεύκα. Τα ξύλα έχουν ήδη συλλεχθεί και μεταφερθεί στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης».

Απαραίτητα δικαιολογητικά: