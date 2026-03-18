Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας πλήττουν τη χώρα έως το Σάββατο 21/03. Σε εξέλιξη είναι από σήμερα το πρώτο κύμα, το οποίο έφερε αυξημένες ποσότητες αφρικανικής σκόνης, μιας και οργανώθηκε κοντά στη βόρεια Αφρική. Από αύριο θα περάσουμε στο δεύτερο κύμα, το οποίο θα έρθει από μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, οπότε η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται. Θα έρθει, όμως, πιο ψυχρός αέρας, συνοδεία θυελλωδών βοριάδων, οπότε θα κάνει κρύο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι:

– οι βροχές που θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας,

– οι κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας,

– οι χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά,

– η πτώση της θερμοκρασίας,

– οι ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Σήμερα, Τετάρτη, περιμένουμε «νεφοσκεπή ουράνιου θόλου» σε ολόκληρη τη χώρα και βροχές, οι οποίες προς τα πιο νότια νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα (Κρήτη, Δωδεκάνησα, νότιες Κυκλάδες) θα είναι πιο ισχυρές και θα συνοδεύονται ακόμα και από καταιγίδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην Αττική αναμένονται αργότερα σήμερα λίγες τοπικές βροχές, λασποβροχές συγκεκριμένα. Περισσότερες βροχές αναμένονται από αύριο το απόγευμα και μέχρι την Παρασκευή. Δηλαδή, ο νομός Αττικής θα επηρεαστεί κυρίως από το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζεται προς το βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15-16 βαθμούς. «Μέχρι και την Κυριακή στην Αττική θα κάνει κρύο», επεσήμανε ο μετεωρολόγος.

Λίγες, ασθενείς βροχές αναμένονται σήμερα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 12-13 βαθμούς.

Πιο ισχυρό αναμένεται να είναι το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα μας απασχολήσει αύριο, Πέμπτη, και την Παρασκευή. Και αυτό το κύμα επηρεάζει περιμετρικά τη χώρα, ξεκινώντας από τα δυτικά παράλια, φτάνοντας στα νότια και εκτονώνεται προς Δωδεκάνησα και Κύπρο. Οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης.

Την Παρασκευή θα αρχίσει να περιορίζεται το κύμα κακοκαιρίας και από το απόγευμα θα αρχίσει να υποχωρεί. «Θα μας μείνει όμως το κρύο και οι βοριάδες και τα λίγα φαινόμενα προς τα ανατολικά ηπειρωτικά. Από την άλλη εβδομάδα, έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας κοντά στην Τρίτη με Τετάρτη, που όπως όλα δείχνουν θα επηρεάσει και τον καιρό της 25ης Μαρτίου. Φαίνεται ότι θα είναι αρκετά άστατος με πιο ανεβασμένες όμως θερμοκρασίες», κατέληξε.