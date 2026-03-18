Σε υψηλούς τόνους συνεχίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την κριτική του προς συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν με δυνάμεις στην αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέες δηλώσεις, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση των εταίρων της Ουάσινγκτον, ενώ δεν δίστασε να ανοίξει ακόμη και ζήτημα επανεξέτασης της συμμετοχής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ διερωτήθηκε τι θα συνέβαινε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονταν από την ενεργή διαχείριση της κατάστασης στην περιοχή.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «τελειώσουν ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό κράτος τρόμου» και στη συνέχεια να αφήσουν άλλες χώρες να αναλάβουν την ευθύνη για το κρίσιμο πέρασμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια κίνηση θα ανάγκαζε τους συμμάχους που μέχρι στιγμής κρατούν αποστάσεις να κινητοποιηθούν άμεσα.

«Αυτό θα έκανε να ενεργοποιηθούν μερικοί από τους αδιάφορους “συμμάχους” μας, και μάλιστα γρήγορα», τόνισε, εντείνοντας τη ρητορική του απέναντι στις χώρες που δεν ανταποκρίθηκαν στο αμερικανικό αίτημα.