Να κατακτήσει το πρώτο Ευρωπαϊκό στην ιστορία της θέλει η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλεφόλια (19:00 στο κανάλι CosmoteSports 7) στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup.

Ο δεύτερος τελικός της διοργάνωσης του Challenge Cup (Γλυφάδα 19:00 που θα το δείξει στο CosmoteSports 7) θα βρει τον Παναθηναϊκό ξανά αντιμέτωπο με την ιταλική Βαλεφόλια. Οι «Πράσινες» έχοντας χάσει με 3-2 στην Ιταλία, θέλουν στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» νίκη με 3-0 σετ ή 3-1 για να σηκώσουν το τρόπαιο.

Αν νικήσουν με 3-2 θα υπάρχει χρυσό σετ στους 15 πόντους και ενώ αν χάσουν με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ το τρόπαιο θα πάει στις Ιταλίδες. Το παιχνίδι θα γίνει σε ένα κατάμεστο γήπεδο στην Γλυφάδα, καθώς τα εισιτήρια που διατέθηκαν εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.