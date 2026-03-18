Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο σοκ στη Σκωτία αφορά την 35χρονη Λόρα Ντόχερτι, η οποία κρίθηκε ένοχη για απόπειρα δολοφονίας ενός μικρού παιδιού, αφού του χορηγούσε επανειλημμένα φάρμακα ενηλίκων. Η κατηγορούμενη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την επιβολή μιας σπάνιας ποινής ισόβιας κάθειρξης, καθώς, σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια για τις πράξεις της.

Ο δικαστής Μάικλ Ο’Γκρέιντι χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ντόχερτι ως «εντελώς απερίσκεπτες και συγκλονιστικά μοχθηρές», περιγράφοντάς την παράλληλα ως «ανέντιμη, χειριστική και πανούργα». Η ίδια ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να της επιβληθεί διαταγή διά βίου περιορισμού (Order for Lifelong Restriction – OLR), μία ποινή που επιβάλλεται στις πιο σοβαρές υποθέσεις στη Σκωτία που δεν αφορούν ανθρωποκτονία και συνεπάγεται ισόβια επιτήρηση.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η Ντόχερτι χορηγούσε στο παιδί αντικαταθλιπτικά και παυσίπονα ήδη από την ηλικία των δύο ετών, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του. Το παιδί χρειάστηκε να υποβληθεί σε ανάνηψη και να τοποθετηθεί σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής, ενώ υπέστη κρίσεις και επεισόδια μειωμένης συνείδησης.

Ο δικαστής τόνισε ότι η κατηγορούμενη ήταν διατεθειμένη να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού «για τίποτα περισσότερο από το δράμα της στιγμής και την προσοχή που φαίνεται να επιδιώκει σε κάθε ευκαιρία». Παράλληλα, προκάλεσε αίσθηση το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Ντόχερτι δημοσίευε βίντεο στο TikTok με ανέμελο ύφος, με λεζάντες όπως «#makemefamous» και «court again», συνοδευόμενες ακόμη και από emoji ειρωνικής έκφρασης.

Σε μεταγενέστερα βίντεο, εμφανίζεται να κάνει lip sync στο τραγούδι «(I’ve Had) The Time of My Life» από την ταινία Dirty Dancing των Μπιλ Μέντλεϊ και Τζένιφερ Γουόρνς, ενώ σε άλλο, με λεζάντα «#court #screwedup», τραγουδά σε remix του «Because You Loved Me» της Σελίν Ντιόν.

Η Ντόχερτι, η οποία κατάγεται από το Γκλενρόθες της περιοχής Φάιφ, αρνήθηκε οποιαδήποτε ενοχή, ωστόσο τον Δεκέμβριο καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας μετά από δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου, όπως αναφερει το Sky News. Παρέμεινε υπό κράτηση εν αναμονή έκθεσης κοινωνικού ιστορικού και επρόκειτο να καταδικαστεί την Τετάρτη.

Ωστόσο, κατά την ακροαματική διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης Σάιμον Γκίλμπραϊντ ανέφερε ότι η εντολέας του επιμένει στη θέση που διατύπωσε στη δίκη, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει επίγνωση της συμπεριφοράς της και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πράξεις της». Παράλληλα, ψυχιατρική αξιολόγηση που κατατέθηκε στο δικαστήριο αναφέρει ότι πάσχει από «συναισθηματικά ασταθή διαταραχή προσωπικότητας».

Ο δικαστής εξέφρασε έντονη ανησυχία για την «παθολογική ανάγκη για προσοχή» της κατηγορούμενης, σημειώνοντας ότι αν δεν υπήρχε η άμεση παρέμβαση των γιατρών, η υπόθεση πιθανότατα θα αφορούσε ανθρωποκτονία. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Ντόχερτι «δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση» προς το παιδί και αντίθετα «θεωρεί τον εαυτό της θύμα».

Λόγω των «πολλών ανησυχητικών πτυχών» της υπόθεσης, ο δικαστής ζήτησε να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση για την επιβολή διαταγής OLR. Σε περίπτωση εφαρμογής της, το δικαστήριο θα ορίσει μία ελάχιστη περίοδο κράτησης, ενώ ακόμη και αν η κατηγορούμενη αποφυλακιστεί, θα παραμένει υπό δια βίου επιτήρηση και διαχείριση κινδύνου.

Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Απριλίου 2021 και Φεβρουαρίου 2023 σε διεύθυνση στο Εδιμβούργο, σε θάλαμο του Νοσοκομείου Παίδων και Νέων Royal Hospital for Children and Young People, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες.

Ο δικαστής είχε αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι η κατηγορούμενη είχε μία «ταραγμένη και δυστυχισμένη ζωή», ωστόσο ξεκαθάρισε: «Όποιες κι αν ήταν οι δυσκολίες και οι αναταραχές στη ζωή σου, αυτό που έκανες σε εκείνη ήταν απολύτως μοχθηρό».

Κλείνοντας, περιέγραψε με έντονο τρόπο τη δραματική κατάσταση του παιδιού, λέγοντας: «Είναι αδύνατο να ξεχάσει κανείς την εικόνα ενός μικρού παιδιού, που θα έπρεπε να βρίσκεται στην άνθηση της παιδικής του ηλικίας, ξαπλωμένο στο πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου, να παλεύει απεγνωσμένα να αναπνεύσει και να κρατηθεί στη ζωή από μία κλωστή».

Η υπόθεση αναμένεται να επανεξεταστεί στις 16 Ιουνίου.